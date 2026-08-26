"Settembre Limitese 2026", un mese di eventi: il Palio con la Montata compie 30 anni

Torna il “Settembre Limitese”, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni del territorio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Capraia e Limite e di Città Metropolitana. La rassegna, che si compone di oltre 30 iniziative tra eventi culturali, sportivi, musicali, teatrali e gastronomici, si svolgerà dal 1° al 28 settembre.

Attesa per la rievocazione in Arno dell'arrivo della Madonna del Buon Consiglio "Festona" il 5 settembre, il "Concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord" in programma domenica 13 settembre, la 30° edizione del “Palio con la Montata” lunedì 14 settembre e la sfilata storica di domenica 20 settembre.

Il Palio con la Montata, giunto alla 30° edizione, è organizzato dalla Società Canottieri Limite in collaborazione con la Pro Loco, con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, della Città Metropolitana di Firenze, dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa, del Tradev, "Manifesto dell'Arno", e sarà preceduto come ogni anno dal mercatino e street food in lungarno Trento e Trieste e alle 22.30 la premiazione dei vincitori in piazza Fucini.

Alle 19 annullo filatelico con un francobollo realizzato da Poste Italiane, grazie ad un bozzetto creato da Antonio Salvadori, e per l'occasione verrà realizzato, dall’artista Lorella Consorti, anche un nuovo “cencio” che andrà al rione vincitore.

Per i 30 anni del Palio con la Montata, domenica 13 alle 21, presso la sede della Canottieri Limite, è in programma il "Concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord".

Da sottolineare anche un momento per commemorare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana il 1 settembre (ore 21 piazza Fucini), con un approfondimento sulla ricostruzione di Capraia e Limite nel dopoguerra e nei decenni successivi e, il 2 settembre, la cerimonia di consegna del Premio Navicello 2024 e di alcune onorificenze ( ore 21 piazza Fucini).

La sfilata storica partirà in corteo alle 17 da piazza Piave e il percorso si snoderà tra via Ridolfi, via Pastacaldi, piazza Don Valiani per arrivare in piazza V. Veneto. Il tema di quest’anno, che sarà ricreato grazie a numerosi volontari, riguarda gli anni '80, in particolare i cambiamenti sociali, le abitudini, il paese di allora, per rappresentare il clima che si respirava all’epoca, tra mezzi storici e botteghe.

Tanti appuntamenti per tutto il mese di settembre con la "Sagra della Paella" a cura della Casa del Popolo di Limite in piazza V. Veneto il 13 e 14 settembre, una nuova edizione di “BirrArci” il 9-10-11-12 settembre ( via Picchiotti) con il Circolo Arci "I. Montagni" e l’ “Apericordia” della Misericordia di Limite l'8 settembre, ma anche teatro in piazza Fucini, venerdì 18, con la Compagnia “La Nave” in scena con una nuova commedia “Più di là che di qua”, e due spettacoli, il 4 (cabaret) e il 25 ("Un problema alla volta"), a cura della compagnia teatrale "Nuovo Teatro Tempesta".

In programma anche, il 3 in piazza Fucini, lo spettacolo musicale "La Corrida, dilettanti allo sbaraglio". Venerdì 18, dalle 18.30, al campo sportivo "M. Cecchi", si terrà inoltre la presentazione ufficiale delle squadre dell'Us Limite e Capraia 2026/2027.

Durante la rassegna non mancheranno lo sport grazie al 24° “Trofeo Ivo Montagni”, gara ciclistica giovanissimi 7-12 anni in programma sabato 5, il raduno di pesca per bambini sulle rive dell’Arno in collaborazione con “Gli Amici della Pesca-Arci Pesca FISA” sabato 19, grazie alla Pubblica Assistenza Croce d’oro Limite sull’Arno, che organizza anche la passeggiata del “Donatore” sabato 26, la donazione straordinaria di sangue domenica 13 con servizio navetta verso il centro trasfusionale di Empoli, una competizione di manovre salvavita BLSD, inserita in "Rionando", durante il BirrArci di venerdì 11, e il pranzo del volontario e donatore domenica 27.

Sabato 12 tornerà in piazza Pertini e vie limitrofe la “Festa dello Sport e del Volontariato”, con le varie associazioni che mostreranno le proprie attività e il programma di iniziative, permettendo alla cittadinanza anche di provare a praticare sport e capire meglio quanto svolgono quotidianamente per il territorio.

Il 1, 3 ,7 e 11 settembre spazio al trofeo “Rionando” che, dopo il torneo di calcio a 7 di giugno-luglio, vedrà ora sfidarsi i rioni nella pallavolo ( 1 e 7 settembre piazza Pertini), nei giochi per bambini (il 3, piazza Pertini) e nel tiro alla fune (11 settembre, durante BirrArci).

Mercoledì 16, in Biblioteca comunale, spazio al "Silent reading party" del gruppo di lettura Arci Cdp "Un circolo di libri", mentre Mercoledì 23, in piazza Fucini, appuntamento con il Gruppo Fotografico Limite, con una serata di videoproiezioni di foto storiche del territorio.

Domenica 20, dalle 10,00, in via Picchiotti, “Raduno di auto d'epoca” presso la Pubblica Assistenza.

Nelle mattine dei sabati di settembre, dalle ore 8,00 alle 9,00, l'associazione "Il Cerchio del Drago" organizzerà lezioni gratuite di Tajiiquan nel parco davanti alla sede della Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite sull’Arno.

Il Museo Remiero proporrà il 21 una serata di CineMU.RE. (piazza Fucini) , con proiezione di filmati dell'archivio audiovisivo "Leo Negro" e il 20 sarà aperto, con ingresso gratuito e dono speciale per i visitatori, durante la Giornata nazionale dei piccoli musei. Lunedì 28, a chiusura della rassegna, iniziativa "Una Barca di libri" in piazza Fucini.

Sarà dato particolare risalto anche agli Etruschi ed agli scavi dell'area archeologica di Montereggi, domenica 27 "Giornata etrusca", dalle 16, con visita del sito e laboratori di rievocazione storica a tema etrusco.

Tutti gli spettacoli di intrattenimento sono ad ingresso gratuito.

"Il Settembre Limitese torna con un programma ricco e partecipato, capace di unire memoria, tradizioni e nuove energie. Quest’anno celebriamo anche i 30 anni del Palio con la Montata, una ricorrenza che racconta la storia e l’identità del nostro paese. Ringrazio Pro Loco, associazioni e volontari: grazie al loro impegno la nostra comunità vive un mese che parla di storia e futuro", così Alessandro Giunti sindaco di Capraia e Limite.

“Un’occasione preziosa per riscoprire il valore culturale del nostro territorio: dalle rievocazioni storiche alle iniziative artistiche, fino alla celebrazione dei 30 anni del Palio con la Montata, che rappresenta una delle nostre tradizioni più sentite. Questa rassegna mostra quanto la comunità sappia trasformare memoria e creatività in un patrimonio condiviso, grazie al lavoro delle associazioni e dei tanti volontari”, ha dichiarato Edoardo Antonini assessore alla Cultura.

“Siamo orgogliosi di presentare un’edizione che coinvolge tutto il territorio, con oltre trenta iniziative e la collaborazione di tante realtà locali. Il Settembre Limitese è partecipazione, volontariato e appartenenza: invitiamo tutti a viverlo insieme”, ha sottolineato Gabriele Paci presidente della Pro Loco.

“Celebriamo i 30 anni del Palio con la Montata, una tradizione che unisce sport, storia e comunità. La Canottieri Limite è fiera di contribuire a un programma che valorizza il legame con l’Arno e il lavoro di tanti volontari”, ha detto Luca Cecchi vice presidente della Canottieri Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

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