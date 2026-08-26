Quattro concerti gratuiti al Teatro Il Momento con 'Connessioni d'autore'

Dopo un’estate nel segno della grande musica sinfonica, dell’opera lirica e dei concerti nei chiostri storici della città, Il Contrappunto torna a settembre con una nuova rassegna dedicata alla musica contemporanea e d’autore.

Si intitola “Connessioni d’autore – Musica, storie e incontri nel cuore di Empoli” il nuovo progetto dell’associazione culturale, che porterà al Teatro Il Momento, dal 3 al 24 settembre, quattro appuntamenti a ingresso gratuito con artisti e formazioni protagonisti della scena musicale italiana.

Una rassegna che cambia linguaggi e atmosfere, spostandosi dalla musica classica e sinfonica che ha caratterizzato la programmazione estiva verso cantautorato, jazz contemporaneo, pop e contaminazioni, con l'obiettivo di valorizzare artisti, repertori originali e nuovi progetti discografici e di avvicinare alla musica dal vivo anche un pubblico più giovane e trasversale.

“Connessioni d’autore” nasce grazie al sostegno di NUOVOIMAIE, nell’ambito del fondo destinato alla promozione dei progetti discografici dal vivo e alla valorizzazione del lavoro degli artisti interpreti ed esecutori.

«Dopo una stagione estiva che ci ha visto portare a Empoli orchestre, grandi direttori, opera e repertorio sinfonico, sentivamo il bisogno di aprire una nuova finestra sulla musica di oggi – spiega Damiano Tognetti, presidente e direttore artistico de Il Contrappunto –. Connessioni d’autore nasce proprio con questo spirito: incontrare artisti che stanno raccontando il presente attraverso la loro musica e offrire al pubblico la possibilità di scoprirli dal vivo. È anche un modo per continuare a parlare a pubblici diversi, avvicinando alla nostra programmazione chi magari non si riconosce soltanto nella musica classica, ma è curioso di ascoltare nuovi linguaggi e nuove storie».

Quattro appuntamenti, quattro mondi musicali differenti.

Si parte giovedì 3 settembre alle 21.15 con Cristiana Verardo, cantautrice e chitarrista salentina, che presenterà L’Avversaria, il suo terzo album. Vincitrice del Premio Bianca d’Aponte e tra gli otto vincitori di Musicultura nel 2023, Verardo ha collaborato, tra gli altri, con Tosca, Vinicio Capossela, Ferruccio Spinetti, Moni Ovadia e La Municipàl. Il suo ultimo lavoro è un album intimo e introspettivo, nel quale canzone d’autore, sonorità acustiche ed elettronica si incontrano. Con lei sul palco, Gino Semeraro.

Giovedì 10 settembre, sempre alle 21.15, sarà la volta di Simona Severini e Jacopo Ferrazza con Dream Scenario. Voce e chitarra da una parte, contrabbasso dall’altra: un duo nato nel 2022 che intreccia brani originali e riletture della tradizione jazzistica e di autori come Joni Mitchell. Il progetto è stato presentato in importanti festival italiani e internazionali e ha portato alla realizzazione dell’omonimo primo album.

Il 17 settembre arriverà invece il quartetto di Jacopo Fagioli, trombettista e compositore tra le voci più interessanti della nuova scena jazz italiana, con il progetto Dialogue. Nel 2025 Fagioli è stato indicato al primo posto come “Nuovo Talento Italiano” nel referendum TopJazz della rivista Musica Jazz. Il suo quartetto propone un jazz contemporaneo dalle sonorità aspre ed elettriche, aperto all’improvvisazione e a influenze provenienti da tradizioni musicali diverse.

A chiudere la rassegna, giovedì 24 settembre, sarà Filippo Martelli & Quartetto Oversea con Tra suono e immaginazione. Pianista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra, Martelli ha collaborato nel corso della sua lunga carriera con artisti come Raf, Paolo Vallesi, Laura Pausini, Anna Oxa, Pooh e Irene Grandi. Fondatore e direttore della Oversea Orchestra, proporrà un progetto nel quale brani di matrice pop vengono riletti in chiave orchestrale, attraverso nuovi arrangiamenti e il dialogo con un quartetto d’archi.

Tutti gli appuntamenti si terranno al Teatro Il Momento, in via del Giglio 59 a Empoli, alle ore 21.15, con ingresso gratuito.

IL PROGRAMMA

3 settembre – ore 21.15

Cristiana Verardo

L’Avversaria

Ingresso gratuito

10 settembre – ore 21.15

Simona Severini & Jacopo Ferrazza

Dream Scenario

Ingresso gratuito

17 settembre – ore 21.15

Jacopo Fagioli

Dialogue

Ingresso gratuito

24 settembre – ore 21.15

Filippo Martelli & Quartetto Oversea

Tra suono e immaginazione

Ingresso gratuito

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate