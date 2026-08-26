Torna il torneo nazionale di Subbuteo a Castelfiorentino

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(foto gonews.it)

Attesi giocatori da varie parti d'Italia: nuovi arrivati nel team gialloblu 

Domenica 30 agosto il Subbuteo torna protagonista a Castelfiorentino con la quinta edizione del torneo nazionale "Subbuteo... la mia passione". A sfidarsi sul panno verde oltre 40 partecipanti da varie zone d'Italia, con la presenza anche di specialisti della disciplina a livello nazionale.

Marco Perotti

L'evento è organizzato dal Subbuteo Club Castelfiorentino, affiliato alla Fisct e dal suo vice presidente e vice capitano Fabio Pasquini. Il calcio d'inizio è previsto alle 9 circa al circolo Arci i Praticelli, teatro della competizione. Tra i giocatori sarà presente Marco Perotti, nuovo tesserato Fisct del Club di Castelfiorentino: dopo aver giocato la scorsa stagione con il Subbuteo Taranto quest'anno, al suo primo torneo con la maglia gialloblu, come spiegato in una nota cercherà di contribuire insieme ai nuovi compagni di squadra nell'obiettivo di raggiungere la salvezza nel campionato di serie B di Subbuteo tradizionale.

La squadra castellana è stata infatti promossa a fine 2025, segnando un risultato storico nel decimo anniversario del club. In campo per il Castelfiorentino scenderanno inoltre molti giocatori gialloblu tra i quali Bruno Esposito, Giuseppe Zaccardo, Francesco Zolfanelli e Giorgio Passardi. Altri dettagli dell'evento nella locandina.

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