Toscana dei Lettori, rassegne e festival con i protagonisti della cultura contemporanea

Da venerdì 4 settembre, con la 6/a edizione del festival “Bagno a Ripoli dei Lettori” (fino al 6 settembre tra la Biblioteca e la Fonte della Fata Morgana, con ospiti quali Miguel Gotor, Yaryna Grusha, Annalisa Camilli, Maurizio Maggiani, Edoardo Albinati), riparte, dopo la pausa d’agosto, “Toscana dei Lettori”, il progetto di Associazione Wimbledon APS, presieduta e diretta da Gabriele Ametrano.

In programma molti eventi con i protagonisti della cultura contemporanea. Un lungo percorso per dialogare di attualità e letteratura: dopo Bagno a Ripoli, la 5/a edizione di “Poggibonsi dei Lettori” (24-26 settembre tra la Biblioteca comunale e il Politeama, il 25 l’annuncio del vincitore della 4/a edizione del “Premio La Città dei Lettori”, in collaborazione con Unicoop Firenze); il 7/o “Calenzano dei Lettori” (preview il 17 settembre, festival 2 e 3 ottobre presso la Biblioteca Comunale Civica) e varie rassegne, a Firenze (Villa Bardini, 6 settembre), e a Grosseto (Polo Culturale Le Clarisse, 21 settembre). Gli appuntamenti sono in collaborazione con i Comuni, le Biblioteche Comunali e le realtà associative culturali dei territori in cui si svolgono le attività. Varie le tappe ancora non svelate (programma in aggiornamento su http://www.associazionewimbledon.it/).

Scendendo nel dettaglio di “Bagno a Ripoli dei Lettori”, la manifestazione, in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli, proporrà tre giornate di talk, presentazioni ed eventi, un dialogo di scrittori e giornalisti con il pubblico. Dopo i saluti istituzionali, l’inaugurazione venerdì 4 settembre alle 17.30 presso la Biblioteca Comunale (via del Belmonte n.38) è affidata a Miguel Gotor, che presenterà il suo ultimo libro “L’omicidio di Piersanti Mattarella” (Einaudi). Gotor prende le mosse dal delitto Mattarella per compiere un viaggio inquietante attraverso le stratificazioni del potere italiano soffermandosi sugli «ibridi connubi» tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato. L’autore affronta, con il rigore del metodo storico e uno stile avvincente, il contesto in cui l’assassinio è maturato, mettendo in luce temi e snodi che ancora incidono sulla storia del nostro Paese, sull’Italia di ieri che parla all’Italia di oggi e alla sua crisi. A seguire, alle ore 18.30, l’incontro tra il giornalista Simone Innocenti e Yaryna Grusha, scrittrice e traduttrice ucraina, professoressa in Statale a Milano, sul palco per presentare “L’album blu“, successo di Bompiani. Quattro storie, quattro scelte, fra ricordi di famiglia e l’orizzonte mutevole di un Paese finalmente libero, appena prima dell’invasione russa.

Sabato 5 settembre apertura alle 16.30 con la giornalista Annalisa Camilli in “Divieto di protestare” (Einaudi), incontro sull’importanza del dissenso, delle nuove forme di partecipazione e sugli spazi della democrazia. A venticinque anni dal G8 di Genova, che resta una ferita aperta e un passaggio fondamentale per leggere il rapporto tra sicurezza e protesta nell’Italia contemporanea, Camilli mette in relazione ordine pubblico, conflitti sociali e libertà individuali. Dall’antiglobalizzazione a Ultima Generazione, fino alle recenti manifestazioni per Gaza, spesso trainate da giovani e studenti, sono emerse modalità più reticolari e orizzontali di mobilitazione, mentre le risposte istituzionali si sono progressivamente irrigidite.

A seguire, la lectio di Maurizio Maggiani. Lo scrittore premio Strega ha appena pubblicato “Almanacco dei viventi” (Feltrinelli), una selezione di scatti realizzati nell’arco di cinquant’anni. Un racconto per immagini che parla di radici, di tempo, di ciò che vale la pena custodire. Ritratti di uomini, donne, bambini, di animali, ma anche campagne e fabbriche, Appennini e periferie, stazioni, pievi, gamelle di operai, bandiere e guerre, inverni senza neve, solitudini e piccole comunità. Ogni scatto chiama una storia, una storia personale che si riverbera in una più grande. Queste pagine sono, scrive l’autore, “cinquant’anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato”. Con un invito al lettore perché affianchi il proprio sguardo a quello dell’autore, aggiungendo la propria storia alla sua.

Alle ore 19 un appuntamento in esclusiva per il festival, la lectio di Edoardo Albinati, “Sentirsi soli”, in cui uno degli autori italiani più sensibili nella rappresentazione della condizione umana, si interroga sul tema della solitudine, partendo dal confine sottile tra il bisogno di appartenenza e il desiderio di fuga dalla società.

Tra le iniziative da sottolineare, domenica 6 alle ore 10 in programma “Yoga tra le righe”, sessione yogica sul filo delle parole di “Una cosa spirituale” di Vasco Brondi (Einaudi) con Ilaria Castellino presso la suggestiva Fonte della Fata Morgana (via Fattucchia 21). A seguire, alle ore 11, “Scrivere il corpo - dai ricettori sensoriali al sistema nervoso centrale”, indagine sulla mappa del movimento a cura di Luca Ronga (è necessario portare abbigliamento comodo e tappetino).

Fuori festival, appuntamento speciale mercoledì 21 ottobre alle ore 17.30 in biblioteca con la nota scrittrice Chiara Valerio che presenterà “La lettura dei classici. Margherite Yourcenar e il suo Memorie di Adriano”.

“Siamo felici - dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti - che l’autunno della Città dei Lettori riparta da Bagno a Ripoli con una programmazione che come sempre porta sul nostro territorio scrittori e figure di primo piano del panorama culturale, e allo stesso tempo valorizza alcuni dei luoghi simbolo della nostra comunità, la Biblioteca e la Fonte della Fata Morgana. Continueremo a sostenere con convinzione questa iniziativa perché crediamo che la lettura sia prima di tutto un diritto e che promuoverne la diffusione significhi contribuire a costruire una comunità più consapevole, più attenta e più empatica. Leggere significa aprire finestre sul mondo, confrontarsi con punti di vista diversi, comprendere meglio gli altri e noi stessi. Come scrive proprio uno dei nostri ospiti, Maurizio Maggiani, in Meccanica celeste: 'Questo nostro leggere ci insegna a vivere assieme'”.

Afferma Gabriele Ametrano, presidente di Associazione Wimbledon APS e direttore del progetto: “Con Toscana dei Lettori riprendiamo un percorso che vuole rimettere il libro al centro delle riflessioni sulla nostra contemporaneità. Viviamo un tempo che ci chiede risposte immediate: noi crediamo invece nel valore di una lettura di qualità, che sappia restituire alla parola scritta i suoi tempi lenti, quelli dell'approfondimento e della riflessione, senza mai perdere il piacere che rende la lettura un gesto libero e necessario. Bagno a Ripoli dei Lettori, che apre questa nuova stagione con la sua sesta edizione, è la conferma di questa idea: un festival che negli anni ha saputo costruire un pubblico attento e una comunità di lettori sempre più solida attorno ai grandi temi del nostro presente”.

Ingresso gratuito agli eventi. In caso di pioggia, gli incontri si svolgeranno nelle sale interne della Biblioteca di Bagno a Ripoli. Info: http://www.associazionewimbledon.it/).

Toscana dei Lettori è in collaborazione con Unicoop Firenze, Polo Culturale Le Clarisse, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Poggibonsi, Comune di Calenzano, le Biblioteche Comunali e le realtà associative culturali dei territori in cui si svolgono le attività.

Fonte: Ufficio Stampa

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