Università di Firenze, semestre aperto in partenza

L’Università di Firenze si prepara all’avvio delle attività didattiche del semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria. La prima lezione si terrà martedì 1° settembre.

Per l’anno accademico 2026-2027 sono 1359 gli iscritti al semestre aperto: 1236 per Medicina e chirurgia, 123 per Odontoiatria e protesi dentaria.

Sarà possibile seguire le lezioni sia online che in presenza. Si terranno dall’1 al 25 settembre al Plesso della Torretta (via della Torretta, 16) e dal 28 settembre a metà novembre al Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” (viale Morgagni, 50). Per partecipare in presenza è necessario prenotare il posto in aula. Saranno inoltre previsti incontri specifici di tutorato online.

Domani, giovedì 27 agosto dalle ore 10 si svolgerà un incontro online di benvenuto che sarà aperto dai saluti della rettrice Alessandra Petrucci. Durante l’incontro sarà illustrato il percorso del semestre aperto, che prevede tre insegnamenti (chimica e propedeutica biochimica; fisica; biologia), come si svolgerà la didattica, le modalità degli esami di profitto (nelle due sessioni del 10 dicembre e dell’11 gennaio) e la formazione della graduatoria nazionale in base alla valutazione conseguita negli esami. Interverranno la presidente del corso di studio in Medicina e chirurgia Linda Vignozzi, il presidente del corso di studi in Odontoiatria e protesi dentaria Lorenzo Franchi e la presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana Betti Giusti.

Alla fine delle presentazioni sarà possibile fare domande, conoscere i docenti degli insegnamenti e ricevere tutte le informazioni sui servizi di supporto, gli strumenti di studio, i servizi online e le modalità di prenotazione e registrazione delle presenze.

Quest’anno sono disponibili 638 posti, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno, per il corso di Medicina e chirurgia e 35 posti per quello di Odontoiatria e protesi dentaria.

“A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che stanno per iniziare il percorso del semestre aperto consiglio di affrontarlo con determinazione – afferma la rettrice Alessandra Petrucci –. Il semestre aperto richiede impegno, ma rappresenta soprattutto una straordinaria opportunità di crescita personale e di conoscenza. Vivetelo come il vostro primo vero semestre all’università. Studiate con costanza, abbiate il coraggio di mettervi in gioco e non esitate a chiedere aiuto quando ne avrete bisogno. All’Università di Firenze troverete una comunità accademica che vi accompagnerà passo dopo passo, un ambiente aperto, inclusivo e stimolante in cui costruire non solo il vostro percorso di studi ma anche il futuro che volete”.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa

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