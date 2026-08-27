Abbandono e abbruciamento rifiuti, denunciati due cittadini a Empoli

Non si arresta nemmeno in estate il lavoro di contrasto all'abbandono dei rifiuti, con l'impegno serio e attento da parte degli ispettori di Plures Alia in accordo con la Polizia Locale e il Servizio Ambientale del Comune di Empoli.

Da parte della Polizia Locale, arriva la notizia più rilevante: il comando di Empoli ha denunciato due cittadini per abbruciamento e abbandono di rifiuti in zona Monteboro.

Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria per l'individuazione degli autori degli abbandoni di rifiuti ispezionati dal personale del nucleo degli Ispettori ambientali di Plures Alia nelle zone di via Sottopoggio per San Donato, via Monteboro, via del Piano e via del Terrafino.

La Polizia Locale ricorda che abbandonare rifiuti è un'attività sanzionata penalmente sia per i privati che per le aziende a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dell'Ambiente.

Nel mese di luglio inoltre sono stati effettuati ben 170 controlli e sono stati ispezionati 231 rifiuti da parte degli ispettori Plures Alia, che hanno effettuato controlli in varie strade tra cui via Pratella, via Carraia, via Pontorme, via del Piano, via Senese Romana, via I Maggio, via Pulidori e via Monteboro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa