Addio a Marco Benvenuti, presidente della Libertas Livorno Basket

È scomparso, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e dignità, Marco Benvenuti, presidente della Libertas Livorno Basket.

Imprenditore di successo negli Stati Uniti, dopo tanti anni aveva deciso di tornare nella sua Livorno, per recare alla città il suo contributo di idee, di competenza, di rispetto, di entusiasmo, di fiducia nel raggiungimento di sempre nuovi traguardi.

Alla sua famiglia va il cordoglio del sindaco Salvetti e dell’Amministrazione comunale, a nome di tutta la città.

“Tutto il mondo sportivo livornese, non solo quello degli appassionati di basket – questo il messaggio del sindaco Luca Salvetti – piange oggi Marco Benvenuti. Io ho avuto modo di conoscerlo negli ultimi anni, quando era venuto a raccontarmi la sua voglia di dare una mano allo sport livornese in generale e alla Libertas in particolare. Lo avevo visto in precedenza quando era piccolissimo, figlio dell’ex sindaco Roberto Benvenuti, poi l’ho ritrovato uomo entusiasta di dare un contributo alla città. Per tutti i livornesi questa è una grave perdita”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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