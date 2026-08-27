Antica Fiera di Signa, illusionismo e politica si incontrano in piazza Cavour

Lunedì 31 agosto alle 21.15, in piazza Cavour, l’Antica Fiera di Signa propone una serata particolare con protagonista l’illusionista Mattia Boschi, che presenterà il suo ultimo libro “L’Illusione del Potere. Manuale di tecniche di illusionismo, prestigiazione e mentalismo applicate alla politica”.

Durante la presentazione Boschi coinvolgerà il pubblico con momenti di magia e illusionismo, alternandoli al racconto e ai temi affrontati nel volume.

L’appuntamento rientra nel programma dell’Antica Fiera di Signa, promossa dall’Amministrazione comunale insieme alla Pro Loco di Signa, e porterà il pubblico alla scoperta dei meccanismi che legano percezione, attenzione, consenso e potere.

Il libro parte da un’idea precisa: il potere non risiede soltanto nelle istituzioni, nelle cariche o nella possibilità di prendere decisioni, ma nasce soprattutto dalla relazione tra chi esercita un’influenza e chi la riconosce. Da qui il parallelo con l’illusionismo.

Il vero terreno sul quale lavora un illusionista non è soltanto il palcoscenico, ma la mente dello spettatore: la sua attenzione, le sue aspettative e il modo in cui interpreta ciò che vede.

Boschi ha applicato questa chiave di lettura alla politica, alla leadership e alla comunicazione contemporanea, analizzando come si costruiscono la fiducia e l’autorevolezza, come si orienta l’attenzione e perché alcune idee riescono a coinvolgere e mobilitare le persone. Non un manuale per manipolare il consenso, dunque, ma una riflessione sui meccanismi attraverso i quali si formano le percezioni collettive e si costruisce il rapporto tra chi comunica e chi ascolta.

“Con questo libro ho voluto portare fuori dal palcoscenico ciò che l’illusionismo mi ha insegnato sulla percezione e sull’attenzione – ha spiegato Mattia Boschi – il potere, come la magia, non riguarda soltanto ciò che accade realmente, ma anche il modo in cui le persone lo percepiscono e gli attribuiscono un significato. Comprendere questi meccanismi significa leggere con occhi diversi la leadership, la comunicazione e la politica, senza trasformarli in strumenti di manipolazione”.

“Sarà una delle serate più curiose e originali dell’Antica Fiera – ha sottolineato il sindaco di Signa Giampiero Fossi – perché metterà insieme mondi che sembrano lontani e che invece hanno molti punti di contatto. Parlare di politica attraverso l’illusionismo significa interrogarsi sul peso delle parole, della comunicazione, della fiducia e della percezione. E farlo alternando il racconto del libro a numeri e intermezzi magici renderà la serata ancora più coinvolgente. Un appuntamento capace di unire riflessione, divertimento e sorpresa nel cuore di Signa”.

Pienamente soddisfatta la presidente della Pro Loco Letizia Pancani: “Quest’anno abbiamo voluto inserire nel programma anche occasioni capaci di incuriosire e offrire qualcosa di diverso. Con Mattia Boschi avremo una presentazione fuori dagli schemi, nella quale il racconto del libro si intreccerà con la magia dal vivo, coinvolgendo il pubblico in modo inedito e sicuramente sorprendente”.

L’appuntamento è quindi per lunedì 31 agosto alle 21.15 in piazza Cavour. Una presentazione che non sarà soltanto un incontro con l’autore: durante la serata Mattia Boschi accompagnerà il pubblico dentro “L’Illusione del Potere” alternando parole, riflessioni, numeri e intermezzi magici, per un appuntamento dell’Antica Fiera di Signa pensato per sorprendere, divertire e, ovviamente, far riflettere.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa

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