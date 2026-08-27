Arrestato con oltre 140 grammi di oppioidi e 17 mila euro in A1

Cronaca Arezzo
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(foto di archivio)

L'uomo, un italiano di 32 anni, è stato fermato nell'area di servizio Romita Ovest. Con sé eroina, morfina e codeina, oltre a contanti

Un uomo italiano del 1994 è stato arrestato dalla Polizia stradale sull'A1 ad Arezzo con oltre 140 grammi di sostanze oppioidi e 17 mila euro in contanti.

Il controllo è avvenuto il 19 agosto nell'area di servizio Romita Ovest. Secondo quanto riferito dalla polizia, nell'auto sono stati trovati uno zaino contenente le sostanze stupefacenti e un bilancino. La droga è risultata composta da eroina, morfina e codeina.

Il denaro era invece nascosto all'interno della vettura, in parte nel cassetto portaoggetti e in parte nel bagagliaio.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferito nel carcere di Arezzo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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