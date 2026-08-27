Castelfiorentino premia le stelle dello sport locale

Il valore dello sport come elemento fondativo di una Comunità. È con questo spirito che sabato 5 settembre (ore 21.15) in Piazza Gramsci si terrà la seconda edizione del “Premio Castellano dello Sport”, evento promosso dal Comune di Castelfiorentino durante il quale l’Amministrazione Comunale consegnerà un riconoscimento a tutti coloro che si sono fatti onore nelle varie discipline sportive praticate nel territorio: dal ciclismo al basket, dalla pallavolo al calcio (anche femminile), dalla kick boxing al tiro alla fune, dall’atletica alla ginnastica artistica, e così via.

Una serata per ricordare una volta di più l’’importanza che il Comune riserva all’attività sportiva, per la vita sociale e di relazione (attraverso lo sport nascono spesso nuove amicizie), ma anche come opportunità di crescita individuale, per la formazione del carattere e della personalità. Un premio che intende anche richiamare l’attenzione sulle numerose discipline che sono presenti nel territorio, praticate grazie ad una diffusa rete associativa, forte di centinaia di volontari, e alla disponibilità di strutture e impianti moderni, sempre più adeguati alle nuove esigenze.

Il Premio Castellano dello Sport, che consiste in una targa, è stato assegnato dietro indicazione dell’associazione sportiva di appartenenza, e sarà consegnato non solo a validi professionisti ormai affermati, ma anche a giovani talenti che quest’anno hanno ottenuto risultati di rilievo, senza trascurare dirigenti o allenatori che si sono messi in evidenza per il loro impegno e la loro passione.

Alla Cerimonia di sabato interverranno la Sindaca, Francesca Giannì, e il Vicesindaco con delega allo Sport, Gianluca D’Alessio.

“Questo premio – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e il Vicesindaco Gianluca D’Alessio – nasce dalla volontà di valorizzare attraverso un riconoscimento pubblico tutti coloro che, a vario titolo, hanno ottenuto risultati importanti o si sono impegnati a fondo per promuovere l’attività sportiva nel nostro territorio. E’ un premio ai più meritevoli, ai nuovi talenti, ma anche un segnale di attenzione alla passione e alla dedizione con cui vengono veicolati i valori più autentici dello sport: la consapevolezza che certi risultati arrivano con l’impegno e la costanza, il rispetto, la correttezza, lo spirito di squadra. Lo sport è da sempre vissuto come momento di aggregazione, un’attività quanto mai importante per i giovani e giovanissimi, con significativi riflessi anche di natura sociale. Intorno a questo si crea comunità, riunendo gruppi di impresa, scuole, e un ampio tessuto associativo che rappresenta da sempre uno dei punti di forza del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate