Colonna del ciclismo e dell'associazionismo, è scomparso Giampiero Ragionieri

Lo sport e l'associazionismo dell'Empolese Valdelsa perdono una figura di riferimento. È scomparso Giampiero Ragionieri che, oltre a essere stato un pilastro della Pubblica Assistenza di Limite, ha fatto da braccio destro per cinquant'anni a Renzo Maltinti, è stato vice presidente della GS Maltinti Lampadari, storica compagine ciclistica di Empoli. È stato uno degli uomini che hanno reso grande il ciclismo a Empoli.

"Non se ne va solo un pezzo enorme di storia, ma anche un amico vero e un collaboratore insostituibile" scrivono da GS Maltinti Lampadari. Il sindaco empolese Alessio Mantellassi aggiunge: "Grazie. Per quello che hai fatto e per il modo generoso, buono e gentile con cui lo hai fatto. La Maltinti continua la sua strada con un grande gruppo dirigente, l’organizzazione delle corse va avanti con grande cura e lustro per la città. Di questo potete essere orgogliosi".

Ragionieri è stato anche una persona importante per la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno: "Con le sue idee, la sua determinazione e quella sua tenacia che tutti abbiamo imparato a conoscere, ha contribuito in modo concreto alla realizzazione di numerose iniziative della Croce d’Oro. Prima ancora che un consigliere e un collaboratore prezioso, Giampiero era un grande amico. Una persona schietta, appassionata, disponibile, che sapeva farsi apprezzare e voler bene da tutti".

Ragionieri era anche all'interno del Circolo Ivo Montagni di Limite, che lo ricorda anche come indimenticabile speaker delle serate: "Era una presenza costante, una colonna del nostro Circolo. Un amico vero, sempre pronto a dare una mano, a sostenere, a creare. La tua voce, la tua presenza, il tuo sorriso continueranno a camminare accanto a noi".

Notizie correlate