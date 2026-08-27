Cinque rapine in tre mesi: tre arresti tra Empoli, Fucecchio e San Miniato

Tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Firenze su una serie di rapine commesse tra gennaio e marzo 2026 a Empoli, Fucecchio e San Miniato. Si tratta di un uomo di 19 anni e di due donne di 40 e 22 anni, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Firenze.

L'attività investigativa è stata condotta dal Commissariato di Empoli e ha consentito, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, di collegare ai tre cinque rapine caratterizzate da una modalità operativa analoga, oltre a un ulteriore furto con destrezza.

Il primo episodio risale al 7 gennaio a Empoli. Il 19enne avrebbe utilizzato un'auto per impedire a una vittima di uscire dal parcheggio. La 40enne avrebbe quindi aperto lo sportello dell'auto della donna tentando di impossessarsi della borsa, riuscendoci dopo l'intervento del giovane, che l'avrebbe strappata con forza. Successivamente, i tre avrebbero effettuato tre prelievi da 500 euro ciascuno utilizzando indebitamente la carta bancomat della vittima.

Sempre il 7 gennaio, secondo l'accusa, sarebbe stata aggredita un'altra donna, alla quale sarebbe stata sottratta una borsa contenente circa 700 euro, documenti, carte di credito e un telefono cellulare. La 40enne avrebbe afferrato e stretto con violenza il polso della vittima per vincerne la resistenza. La carta di credito sarebbe stata poi utilizzata attraverso diverse operazioni a San Miniato.

Il 24 febbraio, a Empoli, la stessa modalità sarebbe stata utilizzata per sottrarre un'altra borsa: la 22enne avrebbe aperto improvvisamente lo sportello lato passeggero dell'auto della vittima e avrebbe preso la borsa.

Più grave l'episodio del 14 marzo a Empoli. In base alla ricostruzione investigativa, il 19enne avrebbe afferrato con forza la borsa portata a tracolla da una donna, strattonandola e colpendola con alcuni pugni al braccio. La vittima sarebbe caduta a terra riportando una frattura composta dell'osso mascellare, con una prognosi di 30 giorni.

L'ultimo episodio contestato risale al 19 marzo a Fucecchio. La vittima avrebbe subito lo strappo della borsa, contenente 1.000 euro in contanti, documenti e carte di credito. Il 19enne, secondo l'accusa, avrebbe strattonato la donna dalla tracolla, trascinandola fuori dall'abitacolo e facendola cadere a terra. Per le lesioni riportate la prognosi è stata di cinque giorni.

Alla donna di 40 anni viene inoltre contestato un furto con destrezza commesso a Empoli il 4 marzo, quando avrebbe sottratto una borsa dall'interno di un'autovettura.

I tre sono indagati per rapina, indebito utilizzo di carte di pagamento, furto e lesioni personali e sono stati condotti in carcere in esecuzione della misura cautelare.