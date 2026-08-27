Conviviale estiva del Rotary Club Empoli: ospite il giornalista Angelo Macchiavello

Come consuetudine, la tradizionale conviviale di Agosto del Rotary Club Empoli si è svolta giovedì 20 agosto in Versilia, presso il Ristorante del Bagno Giuliana del Cinquale.

Dopo i saluti del Presidente Luca Prosperi ai numerosi soci e ospiti, tra cui Giovanna Bernardini, assistente del Governatore e Andrea Giuliani, Presidente E-Club 2071, la socia Elisa Castellani, Presidente della Commissione Cultura, ha introdotto il relatore della serata, Angelo Macchiavello.

Da oltre trenta anni giornalista di professione, molto apprezzato come inviato speciale su scenari di guerra, il relatore, amabilmente sollecitato da Elisa Castellani, ha intrattenuto i convenuti, ripercorrendo la sua carriera in Mediaset a partire dagli esordi, soffermandosi sui reportage più significativi. Ha raccontato il suo operato nei paesi nei quali si è venuto a trovare come inviato di guerra, spaziando dall’Angola all’Iraq, dall’Afganistan all’Ucraina e soffermandosi in maniera particolare sul Kosovo, sottolineando le atrocità compiute dai soldati serbi sulla popolazione inerme.

Inoltre, ha raccontato la tragedia della guerra in Ucraina, dove ha personalmente assistito all’esodo massiccio della popolazione in fuga verso la Polonia e, in relazione all’altro attuale teatro di guerra in medio oriente, non ha potuto fare a meno di ricordare l’amarezza provata quando, prima volta nella sua storia professionale, è stato con gli altri giornalisti bloccato dai soldati israeliani e quindi impedito nel tentativo di raggiungere lo scenario di Gaza.

L’argomento ha suscitato la curiosità di tutti i presenti con domande e interessanti contributi, che hanno sollecitato il relatore a parlare delle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere un lavoro così rischioso, ma di grande fascino, che comunque gli ha permesso di collaborare con grandi figure del giornalismo italiano, miti della sua gioventù.

La serata si è conclusa con la consegna, da parte del Presidente Prosperi, al relatore e all’assistente del governatore, dei gagliardetti del club e dell’apprezzato libro di Giuliano Lastraioli “EMPOLI Mille anni in cento pagine”.

Fonte: Ufficio Stampa

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