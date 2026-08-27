Definitiva fumata nera in Regione per il calzaturificio Farida di Chiusi

Si è tenuto oggi un tavolo istituzionale convocato dalla Regione Toscana sulla vertenza che coinvolge 17 persone, tra lavoratori e lavoratrici, del calzaturificio Farida di Chiusi (SI). All’incontro hanno partecipato la Regione con l’unità di crisi, il Comune con il sindaco Gianluca Sonnini, le organizzazioni sindacali e l’azienda assistita dai propri consulenti. Ha coordinato i lavori Valerio Fabiani, consigliere delegato per il lavoro del presidente Eugenio Giani.

"Quello di oggi era l’estremo tentativo per valutare la possibile firma di un accordo sulla procedura di licenziamento collettivo - ha commentato la Filctem Cgil di Siena -. Purtroppo, come già avevamo ipotizzato due giorni fa, l’azienda, coerente con l’irresponsabilità sociale d’impresa sempre dimostrata, non ha portato al tavolo nessuna proposta di ristoro per i lavoratori, neppur in maniera parziale, quindi abbiamo dovuto procedere, nostro malgrado, al verbale di mancato accordo redatto in sede istituzionale".

"A questo punto - prosegue il sindacato - seguiremo con attenzione gli sviluppi a tutela dei legittimi interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. E' importante sottolineare che in quella sede siamo stati informati che il Comune metterà a disposizione misure di sostegno al reddito per lavoratori e lavoratrici in situazioni di crisi aziendali. Tutti i soggetti presenti al tavolo, in rappresentanza di Regione, Azienda, Organizzazioni Sindacali e Comune, tranne uno, il Calzaturificio Farida srl, hanno stanziato risorse sotto varie forme a sostegno delle difficoltà economiche delle maestranze, dimostrando attenzione, solidarietà e sensibilità pur non essendone obbligati costituzionalmente, come lo sarebbe invece la responsabilità sociale d’impresa prevista dall’Articolo 41 della Costituzione Italiana".

Secondo Valerio Fabiani, tuttavia, l’incontro ha registrato un risultato positivo sul fronte dello strumento di sostegno al reddito, ma ha anche confermato la gravità della situazione complessiva dell’impresa. “Oggi, grazie a un lavoro di squadra e in particolare all’intervento dell’organizzazione sindacale, non dovuto, è stato superato lo stallo sull’ammortizzatore sociale – ha dichiarato –. Tuttavia, abbiamo preso atto della condizione grave in cui versa l’azienda, che di fatto ha reso impossibile il raggiungimento di un’intesa per la gestione dei licenziamenti.”

Nonostante le difficoltà, le istituzioni confermano il loro massimo impegno. “A fronte di questa situazione – prosegue Fabiani – rimane massimo l’impegno delle istituzioni, sia per monitorare la situazione aziendale, sia per provare in tutti i modi a sostenere e accompagnare i lavoratori in un momento comunque difficile. La Regione ha già messo a disposizione tutti i suoi strumenti in termini di politiche attive, finalizzate a riqualificare o a favorire la ricollocazione dei lavoratori attraverso l'Accordo di progetto, già sottoscritto al tavolo.”

Al fianco degli interventi regionali, si aggiungerà anche un’iniziativa dell’amministrazione comunale, illustrata oggi dal sindaco Sonnini al tavolo. "Stiamo predisponendo una misura sociale di sostegno per le famiglie dei lavoratori coinvolti – ha detto – per rendere un po’ meno difficile questo momento di grande preoccupazione. La riduzione del reddito arriva in un periodo delicato, con la ripresa delle scuole e le spese che le famiglie devono affrontare. Come amministrazione vogliamo fare la nostra parte, con un aiuto concreto e attenuare, almeno in parte, le difficoltà che stanno vivendo. Ringraziamo la Regione Toscana e il consigliere Fabiani per l'attenzione dimostrata nella conduzione del tavolo di crisi".

Un elemento decisivo per il futuro è infine la scadenza del 18 settembre. “Entro il 18 settembre l’azienda deciderà se sussistono le condizioni per proseguire con il concordato o se la situazione virerà verso una liquidazione – ha concluso Fabiani –. Questo termine giustifica il monitoraggio che proseguirà senza sosta da parte di tutte le istituzioni coinvolte. La Regione, in sinergia con il Comune e le parti sociali, è pronta a mobilitare ogni risorsa disponibile per tutelare i lavoratori e le lavoratrici del calzaturificio in questa fase critica.”

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