"Non ci sono edicole o cartolerie, serve una soluzione": la segnalazione-appello da Montaione

Se a una persona a Montaione serve una penna, un quaderno o la copia di un quotidiano, deve andare fuori dal borgo a comprarli. E c'è chi, seppur in maniera anonima, protesta e fa sentire la propria voce: "La situazione è insostenibile. Il nostro paese è tuttora privo di una cartoleria ed edicola dove poter acquistare i quotidiani d'informazione o semplici articoli da cancelleria".

Montaione è una cittadina turistica e molto apprezzata anche da persone dall'estero, fa parte de 'I Borghi più belli d'Italia'. "Per questo - continua il lettore anonimo - è una carenza grave per una realtà così. Nonostante questo prestigio, oggi un residente o un visitatore che desideri acquistare un giornale o una semplice biro è costretto a prendere l'automobile".

Nella segnalazione si legge anche un appello al Comune: "Credo sia doveroso e urgente trovare una soluzione, se necessario anche con il supporto e l'interessamento attivo dell'Amministrazione comunale. Auspico che questo appello possa stimolare un intervento concreto per restituire al paese un servizio essenziale di prossimità".