Empoli Europa musica e danza, concerto di chiusura

La IIIa edizione di "Empoli Europa musica e danza" si conclude con un concerto straordinario di chiusura. Abbiamo avuto 5 appuntamenti con simpaticissimi e bravissimi ragazzi di orchestre e cori giovanili provenienti, quest' anno, da Regno unito e Svezia. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per valorizzare Empoli e lasciare ai ragazzi stranieri l'impronta dell' accoglienza di cui è capace Empoli. Loro ci hanno regalato momenti di pura gioia ed abbiamo apprezzato la loro bravura e divertimento che ci hanno trasmesso. Con il concerto dei giovani empolesi del Dugtrio sabato 29 agosto, vogliamo porre all'attenzione anche bravissimi musicisti ventenni del nostro territorio. In apertura interventi di flamenco dell'Art de la Danse. Ringraziamo l'amministrazione comunale che ha contribuito fattivamente alla riuscita dell'intero ciclo e vi diamo appuntamento all'anno prossimo per la IV edizione.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate