Escursionista fiorentino muore sulle montagne del Friuli

Cronaca Firenze
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L'uomo è precipitato per 200 metri

È un fiorentino di 58 anni l'escursionista morto sulle montagne del Friuli dopo essere precipitato per circa 200 metri. L'incidente è avvenuto nei pressi di Torre Disteis, dove il fiorentino, secondo una prima ricostruzione, sarebbe inciampato durante l'escursione perdendo l'equilibrio e cadendo nel vuoto.

L'allarme è stato dato al Nue 112 da alcuni escursionisti che avevano sentito le richieste di aiuto provenire dai compagni della vittima. Le operazioni di soccorso sono state rese più complicate dalla scarsa copertura telefonica nella zona dell'incidente.

Sul posto è intervenuto l'elicottero sanitario. Un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino è stato calato con un verricello e 60 metri di cavo alla base del salto di roccia, raggiungendo la cengia sulla quale si trovava il 58enne. Successivamente è stato verricellato anche il medico dell'equipaggio, ma per l'escursionista fiorentino non c'era ormai più niente da fare ed è stato possibile soltanto constatarne il decesso.

Per procedere al recupero della salma, una volta ottenuta l'autorizzazione del magistrato, sono stati trasportati sul posto altri quattro soccorritori dal campo base allestito ai Piani del Montasio. Le operazioni si sono svolte in due fasi e hanno richiesto l'impiego di due elicotteri.

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