Escursionista scomparso all'Abetone, trovato morto nei boschi

Un escursionista di 46 anni, residente a Prato e scomparso da due giorni, è stato trovato morto nella mattina di giovedì 27 agosto nei boschi dell'Abetone, nella zona di Lago Verde-La Secchia.

A individuare il corpo è stato un cercatore di funghi di passaggio, che ha immediatamente dato l'allarme. Il 46enne era uscito per un'escursione nella zona e non aveva più fatto ritorno. La famiglia, non riuscendo ad avere sue notizie, ne aveva quindi denunciato la scomparsa.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast), i carabinieri e la guardia di finanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che secondo i primi riscontri sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Dai primi accertamenti effettuati sul corpo non sarebbero emersi evidenti segni di traumi. Tra le ipotesi al momento ritenute più probabili c'è quella di un malore improvviso.

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