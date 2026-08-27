Escursionista scomparso all'Abetone, trovato morto nei boschi

Cronaca Abetone
Condividi su:
Leggi su mobile

Il corpo del 46enne, residente a Prato, è stato individuato da un cercatore di funghi nella zona di Lago Verde-La Secchia

Un escursionista di 46 anni, residente a Prato e scomparso da due giorni, è stato trovato morto nella mattina di giovedì 27 agosto nei boschi dell'Abetone, nella zona di Lago Verde-La Secchia.

A individuare il corpo è stato un cercatore di funghi di passaggio, che ha immediatamente dato l'allarme. Il 46enne era uscito per un'escursione nella zona e non aveva più fatto ritorno. La famiglia, non riuscendo ad avere sue notizie, ne aveva quindi denunciato la scomparsa.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast), i carabinieri e la guardia di finanza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che secondo i primi riscontri sarebbe avvenuto diverse ore prima del ritrovamento.

Dai primi accertamenti effettuati sul corpo non sarebbero emersi evidenti segni di traumi. Tra le ipotesi al momento ritenute più probabili c'è quella di un malore improvviso.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
12 Luglio 2026

Commenti offensivi sui social, Vannacci chiede scuse e risarcimenti

Roberto Vannacci passa alle vie legali contro gli autori dei commenti ritenuti offensivi pubblicati sotto un suo video sui social. Il leader di Futuro Nazionale, riporta Il Tirreno, ha affidato [...]

Abetone
Cronaca
10 Aprile 2026

Incidente sulla pista da sci all’Abetone, grave una 70enne

Grave incidente nella mattinata del 10 aprile sulla pista Zeno Colò all’Abetone, dove una donna di 70 anni è rimasta seriamente ferita dopo una caduta durante una discesa. Secondo quanto [...]

Abetone
Cronaca
1 Febbraio 2026

Raffica di incidenti sulle piste dell'Abetone: 7 interventi di soccorso, 3 con l'elicottero

Domenica di massimo impegno per i soccorsi sulle piste dell’Abetone, dove una serie di cadute ha reso necessario un presidio costante dell’intero comprensorio sciistico. Il bilancio della giornata parla di [...]



Tutte le notizie di Abetone

<< Indietro

torna a inizio pagina