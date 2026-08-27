Escursionisti perdono l'orientamento sulle Apuane: soccorsi due 21enni

Due escursionisti di 21 anni, originari della provincia di Firenze, sono stati soccorsi nella notte sulle Alpi Apuane dopo aver perso l'orientamento durante la discesa lungo il sentiero 166.

I due stavano percorrendo la via di lizza del Padulello, che collega il passo della Focolaccia con Resceto, quando si sono ritrovati in una zona impervia caratterizzata da salti di roccia. Resisi conto della situazione di pericolo, hanno allertato i soccorsi attraverso il Numero unico di emergenza 112.

Sono stati quindi attivati i vigili del fuoco, che hanno informato la Centrale 118 Alta Toscana e il tecnico di Centrale operativa. Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno raggiunto i due escursionisti intorno alle 00.15, individuandoli anche grazie al supporto del drone del Soccorso alpino dotato di termocamera e faro per l'illuminazione.

I tecnici hanno messo in sicurezza i due giovani e li hanno accompagnati a valle utilizzando manovre tecniche con calate per superare i tratti più scoscesi del percorso.

Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 3 del mattino, con il rientro a valle degli escursionisti e dei soccorritori.