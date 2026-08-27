Giochi del Mediterraneo, Giani agli atleti toscani: “Ci state riempiendo di orgoglio”

Tredici medaglie di cui cinque d’oro, quattro di argento e quattro di bronzo, questo è il bottino provvisorio degli atleti toscani ai Giochi del Mediterraneo, in corso di svolgimento a Taranto, a metà percorso della competizione multidisciplinare.

Con il numero di allori conquistati, se potesse essere rappresentata nel medagliere, la Toscana si collocherebbe in una posizione del tutto similare a Paesi come la Spagna e il Portogallo, vere e proprie potenze sportive a livello mediterraneo.

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni alle atlete e agli atleti toscani che hanno conquistato le medaglia ai Giochi del Mediterraneo”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “È un risultato straordinario, frutto di talento, impegno e sacrificio, che riempie di orgoglio tutta la nostra comunità. State portando in alto i colori della Toscana e non è ancora finita”.

Queste le medaglie al momento conquistate dagli atleti toscani

Oro

Sara Bongini di Bagno a Ripoli (tiro al volo, skeet donne)

Lisa Angiolini di Siena (nuoto, 200m rana donne)

Tommaso Dati di Camaiore (ciclismo su strada, corsa in linea uomini)

Lisa Angiolini di Siena (nuoto, 50m rana donne)

Sara Franceschi di Livorno (nuoto, 200m misti donne)

Argento

Bianca Nannucci di Prato (nuoto, 400m stile libero donne)

Lisa Angiolini di Siena (nuoto, 100m rana donne)

Anna Chiara Mascolo di Firenze (nuoto, 200m stile libero donne)

Anna Leonardi di Piombino (nuoto pinnato 200m superficie donne)

Bronzo

Azzurra Sbaragli di Bagno a Ripoli (nuoto, 1500m stile libero donne)

Irene Mati di Borgo San Lorenzo (nuoto, 50m rana donne)

Giulio Lombardi di Livorno (scherma, fioretto individuale uomini)

Irene Bertini di Pisa (scherma, fioretto individuale donne).

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate