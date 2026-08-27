Il Premio Navicello 2024 sarà assegnato alla Misericordia di Limite

L’Amministrazione comunale di Capraia e Limite invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Navicello 2024", massima onorificenza del Comune, in programma mercoledì 2 settembre alle ore 21 in piazza V. Fucini a Limite sull’Arno.

Il premio dell’edizione 2024 è stato assegnato alla Confraternita della Misericordia di Limite sull’Arno ODV, realtà del volontariato locale che rappresenta uno dei punti di riferimento per la comunità, garantendo servizi essenziali, assistenza, iniziative sociali e un impegno costante a favore delle persone più fragili. La scelta della Commissione consiliare sottolinea il valore di un’associazione che ha saputo coniugare professionalità, dedizione e spirito di solidarietà, contribuendo in modo significativo alla crescita civile e sociale del territorio.

Il riconoscimento, assegnato dalla Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Servizi Sociali, presieduta da Valentina Pini spetta ogni anno a persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Nella stessa occasione il sindaco Alessandro Giunti conferirà alcune onorificenze a cittadini e associazioni che si sono distinti per meriti e contributi rilevanti alla vita del paese: a Filippo Busoni, Alessandro Sani e Adriana Bellucci e per meriti sportivi al Capraia F.C., all’Atletica Capraia e Limite, Elia Ceccanti, Edoardo De Vito, Leonardo Sostegni e Gemma Lensi.

"Auspichiamo molta partecipazione a questo momento di riconoscimento e gratitudine verso chi, con impegno quotidiano, contribuisce a rendere Capraia e Limite una comunità più solidale e coesa", così il sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

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