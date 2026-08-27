Juve Stabia-Pisa, trasferta vietata ai tifosi pisani: stop ai biglietti

Trasferta vietata ai tifosi del Pisa in occasione della partita contro la Juve Stabia, in programma domenica 6 settembre allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia e valida per il campionato di Serie B 2026/2027.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Pisa. La decisione è stata adottata sulla base della determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e della proposta della Questura di Napoli.

Alla base del provvedimento, secondo quanto riferito dalla Prefettura, ci sono "i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica".

La misura riguarda quindi esclusivamente i residenti nella provincia pisana e impedisce loro l'acquisto dei biglietti per assistere alla gara del 6 settembre a Castellammare di Stabia.