"La casetta nel bosco”, la nuova scuola dell'infanzia di Vedute apre le sue porte

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Sabato 5 settembre in programma il taglio del nastro a cui è invitata l'intera cittadinanza

Con l'anno scolastico 2026/2027 una bellissima sorpresa attende i bambini e le bambine di Vedute, a Fucecchio: la nuova scuola dell'infanzia “La casetta nel bosco”, infatti, si appresta ad aprire le sue porte. Sabato 5 settembre, alle 18, in programma l'inaugurazione e il taglio del nastro del nuovo plesso, realizzato grazie ai fondi europei del PNRR e a quelli statali del GSE, che l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere attraverso un progetto moderno e innovativo che ha permesso di integrare il nuovo edificio nel contesto naturalistico delle Cerbaie, a poche decine di metri dalla vecchia scuola ma in una posizione migliore, più distante dalla strada provinciale Pesciatina.

“Inauguriamo un'opera importantissima per l’intera comunità di Fucecchio - spiega la sindaca Emma Donnini -, che conferma la volontà della nostra amministrazione di mettere la scuola al centro della propria programmazione, al fine di garantire alle famiglie un sistema scolastico di qualità, sia dal punto di vista educativo e didattico, sia da quello architettonico ed energetico. Ci tengo a ringraziare i tecnici e i dipendenti comunali che hanno realizzato il progetto e seguito con grande cura ed attenzione il procedere dei lavori, perchè tutto ciò è stato possibile proprio grazie alla capacità del nostro ente di intercettare i fondi europei”.

La nuova scuola, dal costo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, ospita due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio, servizi igienici e collegamento con gli spazi esterni per le attività all’aperto, alle quali si aggiunge la predisposizione per una eventuale terza sezione. Il plesso è inoltre classificato in nZEB (Near Zero Energy Building), obiettivo reso possibile grazie alle strutture che compongono l’involucro disperdente dell'edificio e a tutti i componenti che costituiscono gli impianti meccanici, in particolare l'utilizzo di una pompa di calore idronica con impianto interno costituito da pannelli radianti a pavimento e l’impianto fotovoltaico sulla copertura, con potenza di picco pari a 13kWp.
All'inaugurazione è invitata l'intera cittadinanza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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