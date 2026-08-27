Lavoratori a nero e mancata formazione, negozio nei guai

A Livorno, i carabinieri hanno controllato un esercizio commerciale, riscontrando diverse irregolarità. In particolare, è emersa la mancata formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza e l’assenza di lavoratori adeguatamente formati e designati per la gestione delle emergenze. Inoltre, uno dei due lavoratori presenti è risultato impiegato in nero.
Il responsabile dell’attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno. Sono state inoltre comminate sanzioni per circa 6.400 euro per lavoro nero, con sospensione dell’attività, e ammende per 1.850 euro per la mancata formazione dei lavoratori.
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