Lavori idrici a Certaldo, modifiche alla viabilità tra via Sanzio e via Masaccio

A partire dalle ore 8 di lunedì 31 agosto saranno attivate alcune modifiche alla viabilità nell’area dell’incrocio tra via Raffaello Sanzio e via Masaccio, per consentire l’esecuzione di lavori sulla rete idrica da parte di Acque Spa.

L’intervento comporterà la chiusura di via R. Sanzio all’incrocio con via Masaccio e la chiusura di via Masaccio, sul lato di via Gozzoli, in corrispondenza dell’incrocio con via Sanzio. Le modifiche alla circolazione resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori, prevista indicativamente entro il 7 settembre.

Per consentire la circolazione nell’area interessata saranno inoltre introdotte alcune variazioni: in via Masaccio, nel tratto compreso tra via Sanzio e via B. Gozzoli, sarà istituito il doppio senso di circolazione, con divieto di sosta su entrambi i lati.

Sarà inoltre previsto un restringimento della carreggiata in prossimità dell’incrocio con via Sanzio e sarà vietata la svolta a sinistra in via Masaccio per i veicoli provenienti da via Sanzio dal lato di via Fiorentina.

Modificato anche il senso di marcia in via Buonarroti, nel tratto tra via Sanzio e via B. Gozzoli: i veicoli provenienti da via Sanzio potranno transitare esclusivamente in direzione di via B. Gozzoli.

La segnaletica temporanea indicherà le modifiche alla circolazione e i percorsi alternativi.

L’ordinanza prevede inoltre che, al termine dei lavori, l’intero incrocio tra via Sanzio e via Masaccio sia interessato da un intervento di nuova bitumatura, previa fresatura, e dal rifacimento della segnaletica orizzontale

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa