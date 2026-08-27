L'empolese Marco Degl’Innocenti percorre 779 km del Cammino di Santiago in solitaria

Un mese di cammino e 779 chilometri percorsi in solitaria. È il viaggio compiuto dall'empolese Marco Degl’Innocenti, partito il 25 luglio da Saint-Jean-Pied-de-Port, in Francia, per affrontare il Cammino di Santiago di Compostela. L'arrivo a Santiago è avvenuto il 23 agosto.

Degl’Innocenti ha affrontato autonomamente le diverse tappe del percorso, attraversando i territori lungo uno degli itinerari di pellegrinaggio tra i più conosciuti d'Europa. Un'esperienza che, oltre all'aspetto fisico, ha rappresentato anche un momento personale, come spiegano i suoi cugini: "Solo, immerso nei suoi pensieri, nel suo spirito".

Raggiunta Santiago de Compostela, Marco si è fermato per una giornata di riposo. Il percorso proseguirà poi insieme alla moglie Martina Martini, in arrivo per accompagnarlo negli ultimi 100 chilometri fino a Finisterre.

I cugini hanno voluto congratularsi con lui per il traguardo raggiunto, sottolineando come il viaggio fosse stato "voluto e organizzato in modo da viverlo intensamente", affrontando le diverse tappe e le difficoltà del percorso.

Al termine dell'esperienza, il ritorno a Empoli, dove familiari e amici lo aspettano per ascoltare il racconto del viaggio: "Bravo Marco, ti aspettiamo per farci raccontare questa esperienza".

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