Montecalvoli piange Benedetta Caciagli, scomparsa a vent'anni

Cronaca Santa Maria a Monte
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Santa Maria a Monte è in lutto per la scomparsa di Benedetta Caciagli. Se ne è andata a venti anni, portata via da una malattia, nella giornata di lunedì 24 agosto. I funerali si sono tenuti mercoledì 26 agosto nella frazione di Montecalvoli, dove la giovane aveva vissuto ed era conosciuta da tutti. A piangerla i genitori, il fidanzato e tutta la comunità di Montecalvoli.

Diplomata da un anno al liceo Montale di Pontedera, faceva parte del circolo della frazione dove viveva, era studentessa all'Università di Pisa. Da qualche tempo era stata colpita da un tumore e, nonostante i diversi ricoveri, Benedetta Caciagli è scomparsa a venti anni compiuti da poco.

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