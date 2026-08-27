A Monterappoli gli incontri di 'Conoscere, difendere (e cambiare!) il Servizio sanitario'

Due serate dedicate alla storia, alle difficoltà e alle prospettive del Servizio sanitario nazionale. È l’iniziativa “Conoscere, difendere (e cambiare!) il Servizio sanitario”, in programma mercoledì 2 e mercoledì 16 settembre alla Casa del Popolo-Circolo Arci Monterappoli, in via Salaiola 305.

L’obiettivo degli organizzatori è aprire sul territorio uno spazio di informazione e confronto sulla sanità pubblica, partendo dalle ragioni della crisi che negli ultimi anni ha interessato il sistema sanitario italiano e arrivando alle questioni più vicine ai cittadini, con particolare attenzione alla zona Empolese Valdarno Valdelsa.

«La sanità pubblica è uno dei pilastri della democrazia», sottolineano gli organizzatori Enrico Roccato e Mauro Valiani, secondo i quali il Servizio sanitario nazionale dovrebbe essere considerato non come una semplice voce di spesa, ma come un investimento sociale, economico e civile e come un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione.

Al centro del confronto ci saranno anche le cause della crisi del sistema. Gli organizzatori individuano tra i principali fattori i finanziamenti pubblici insufficienti, il progressivo ricorso alla privatizzazione e la regionalizzazione dei servizi, elementi che, a loro giudizio, contribuiscono ad aumentare le disuguaglianze nell'accesso alle cure.

Il primo appuntamento, mercoledì 2 settembre, prenderà il via alle 18.30 con una prima parte dedicata alla storia del Servizio sanitario. Dopo una pausa buffet, alle 21 si parlerà invece di salute delle persone e salute del Servizio sanitario nazionale.

Il secondo incontro, mercoledì 16 settembre, sarà maggiormente concentrato sulla dimensione locale. Dalle 18.30 alle 20 si discuterà di salute e sanità nella zona Empolese Valdarno Valdelsa. Dopo la pausa buffet, dalle 21 alle 22, spazio alla discussione sulle proposte per la difesa e il miglioramento del servizio sociosanitario.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutte le persone interessate, con l’invito degli organizzatori a partecipare a entrambe le serate.

Per iscriversi è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 333 880 6520.

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