Nuovi sacchi grigi, assemblee pubbliche a Montopoli

È cominciata a inizio giugno la distribuzione dei nuovi sacchetti grigi a Montopoli in Val d’Arno, una rivoluzione che ha l’obiettivo di portare all’applicazione della tariffa puntuale.

Sono in calendario tre nuove assemblee pubbliche in cui gli uffici del Comune e i vertici di Geofor saranno a disposizione della cittadinanza per chiarire dubbi e domande sulle novità introdotte.

Questi gli appuntamenti: (con inizio alle 21):

LUNEDÌ 14 MARTI piazza Fantozzi

LUNEDÌ 21 MONTOPOLI piazza San Matteo (in caso di pioggia Sala Pio XII)

LUNEDÌ 28 CASTELDELBOSCO Circolo Endas

Dal primo ottobre 2026 scatterà la svolta definitiva: i rifiuti indifferenziati esposti in sacchi diversi da quelli ufficiali dotati di codice identificativo non saranno più ritirati.

Per coloro che non hanno ancora ritirato i sacchetti, per tutto il mese di settembre 2026 la distribuzione sarà effettuata:

Pubblica Assistenza in via E. Mattei n.4 – Capanne: ogni mercoledì dalle 14 alle 18

Ufficio Ambiente – Comune Montopoli in Val d’Arno in via F. Guicciardini n. 55,

dal 7 settembre 2026:

Lunedì - Venerdì dalle 9 alle 13

Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17;

Comune di Montopoli in Val d’Arno, Ufficio Urp piano terra in via F. Guicciardini n. 61:

sabato 12, 19 e 26 settembre 2026 dalle 9 alle 13

Insieme ai nuovi sacchi, è stato potenziato il servizio al centro di raccolta comunale, dove possono essere conferiti anche le lettiere per i gatti e i pannolini/pannoloni.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate