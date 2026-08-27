Offerta di lavoro dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha aperto la selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per l’assunzione di 1 operaio elettromeccanico da inquadrare nel Settore Impianti e Irrigazione – area C, parametro 118 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario con contratto a tempo pieno e indeterminato e orario di lavoro 38 ore settimanali su 5 giorni/settimana con trattamento economico, secondo CCNL, di euro € 1.810,32 per 14 mensilità.

Oltre ai requisiti più generali i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

corso di formazione professionale attinente alle attività da svolgere presso il Consorzio (per es. elettricista per impianti industriali e civili abitazioni) riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 13/13 (già L. 845/78);

attestato professionale (triennio IPSIA) o diploma attinente alle attività da svolgere presso il Consorzio;

esperienza almeno triennale in mansioni equiparabili a quelle da svolgere presso il Consorzio.

Le prestazioni si svolgeranno nell’intero comprensorio consortile con sede di inizio dell’attività lavorativa presso la sede operativa di Ponte Sala in Via del Cantone, 135 (Località Osmannoro) a Sesto Fiorentino, ferma restando la possibilità di essere assegnato temporaneamente o definitivamente anche a qualunque altra sede del Consorzio, per ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Le domande devono pervenire al Consorzio con la modulistica e le indicazioni disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente – Portale Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito del Consorzio e comunque entro e non oltre il giorno 13/09/2026 alle ore 24. Di seguito si procederà con le valutazioni dei titoli formativi, delle esperienze lavorative e con un colloquio e una prova pratica che porteranno alla stesura della graduatoria da cui procedere con l’assunzione.

Fonte: Ufficio Stampa