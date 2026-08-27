Parcheggio al Crociale, in autunno via ai lavori

A Pietrasanta, partiranno in autunno i lavori in località Crociale per realizzare una nuova area di sosta recuperando e riorganizzando parte degli spazi dell'ex scuola Rigacci. L'intervento proseguirà per circa tre mesi.

Un'area di circa 600 metri quadrati, lungo via traversa Crociale, verrà ridisegnata per accogliere 10 stalli auto disposti a "lisca" (uno riservato disabili) e una corsia di manovra a senso unico; corpi illuminanti a led di ultima generazione, segnaletica orizzontale e verticale e opere a verde, in particolare aiuole con essenze arbustive e floreali di vari specie e dimensioni servite da impianto d'irrigazione, completeranno l'allestimento del nuovo parcheggio. I cinque esemplari di ulivo presenti in zona saranno espiantati e riposizionati in altri luoghi della città.

“La mancanza di parcheggi non è solo un disservizio – sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – ma, in un contesto urbano come quello di Crociale, crea pericolo: auto lasciate in doppia fila o sugli incroci ostacolano la visibilità e mettono a rischio veicoli e pedoni. Questo intervento è una risposta concreta e strutturata a residenti e attività commerciali, frutto dell'ascolto del territorio promosso insieme all'assessore alle frazioni Ermanno Sorbo”. Un potenziamento dell'offerta di spazi per la sosta è previsto anche per la vicina Ponterosso: in località San Bartolomeo, lungo la Statale Aurelia, completando la funzionalità di un'area che è già in parte adibita a parcheggio ed è stata recentemente acquisita dal Comune; poi in corrispondenza del “Circoletto” che, come richiesto dal comitato “Ponterosso Nel Cuore”, verrà demolito proprio per fare spazio a una nuova zona di sosta.

Il progetto per la nuova area di sosta al Crociale (costo 101.500 euro) è finanziato grazie a risorse in disponibilità dell'ente.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa

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