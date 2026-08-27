Pianoforte, a Cerreto Guidi corsi col Maestro Alessio Cioni

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Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Pianoforte con il Maestro Alessio Cioni, che si svolgono a Cerreto Guidi e sono rivolti a studenti di diversi livelli, dai principianti a chi desidera approfondire la propria preparazione tecnica e interpretativa.

Pianista e docente, Alessio Cioni affianca all'attività concertistica quella didattica, con un'esperienza maturata in ambito nazionale e internazionale. Nel corso della sua carriera ha ottenuto riconoscimenti in importanti concorsi pianistici, tra cui il Concorso Busoni di Bolzano e il Concorso di Belgrado, e nel 2026 ha ricevuto il Premio Ferruccio Benvenuto Busoni per la carriera.

Cioni è inoltre direttore artistico del progetto musicale Ferruccio Benvenuto Busoni, realtà impegnata nella promozione della formazione musicale e della cultura pianistica.

I corsi propongono un percorso personalizzato, costruito in base al livello di preparazione, agli obiettivi e alle esigenze di ciascun allievo. Le lezioni affrontano gli aspetti tecnici e interpretativi dello studio pianistico, con attenzione alla qualità del suono, alla musicalità, alla consapevolezza del gesto e all'interpretazione del repertorio.

Il percorso è rivolto sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al pianoforte, sia agli studenti già formati e ai musicisti che intendono perfezionare la propria preparazione.

È possibile fissare una prova gratuita per conoscere il corso e valutare il percorso di studio più adatto.

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