Pisa ricorda 952 vittime bombardamento del 31 agosto del 1943

Lunedì 31 agosto le celebrazioni per l’83° anniversario
Si svolgerà lunedì 31 agosto la cerimonia di commemorazione dell’83° anniversario del primo bombardamento della città. Era il 31 agosto 1943 quando Pisa venne colpita da un bombardamento aereo che distrusse gran parte della città, provocando 952 vittime e migliaia di feriti.
Il programma delle celebrazioni inizierà alle ore 10.30 a Marina di Pisa, in piazza Maria Santissima Ausiliatrice, con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide che ricorda Promitivo Catella, Paolo Madrigali, Luigi Neri, Felice Orsini, Bruno Paffi e Duilio Rovina, caduti sul lavoro e vittime del bombardamento sulla fabbrica di idrovolanti.
Alle ore 11.15 la commemorazione proseguirà al Sostegno del Canale dei Navicelli, in via di Porta a Mare, con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide dedicata alle vittime del bombardamento del quartiere di Porta a Mare.
Alle cerimonie interverranno il sindaco di Pisa, Michele Conti, il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, e il presidente del Comitato provinciale Anpi di Pisa, Bruno Possenti.
Il programma si concluderà alle ore 12.00 nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno con la Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Saverio Cannistrà, arcivescovo metropolita di Pisa
Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa
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