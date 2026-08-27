Pistoia Basket, il presidente David: "Soddisfatto della squadra"

Dopo il rientro in Italia per assistere alla prima amichevole della Lumos Pistoia Basket 2000 a Bologna, per il presidente biancorosso Joseph Mark David è arrivato il momento di risedersi davanti ai microfoni per fare il punto della situazione in vista della nuova stagione. Durante la conferenza stampa andata in scena presso la Sala Hospitality della LumoSquare, sono stati diversi gli argomenti toccati, anche se il primo focus è stato dedicato al test amichevole del PalaDozza e alle prime impressioni sulla nuova squadra.

“Sono veramente contento di essere tornato a Pistoia: ogni volta essere qui è molto emozionante – questo l’esordio del presidente David – Ieri ho assistito ad un bella amichevole e ad una bella performance da parte della squadra: ho visto fisicità e condivisione della palla, cosa che mi ha fatto molto piacere vedere. La cosa più positiva è stata constatare la volontà di ogni giocatore di aiutare il proprio compagno: penso sia un buonissimo inizio per la stagione che ci aspetta. In particolare sono stato felice di vedere in campo Gabriele Benetti dopo il lungo infortunio: so per esperienza personale e professionale che non è facile. Oltre alla parte fisica, c’è un’importante componente mentale nel riprendere a giocare e sono sicuro che ogni partita che verrà lo aiuterà a migliorare ulteriormente. Ma sono soddisfatto di tutti i giocatori, anche dei nuovi: per questo devo fare i complimenti al direttore sportivo Mauro Sartori per aver assemblato una squadra che già ieri ha fatto vedere cose diverse rispetto al passato. Quale obiettivo abbiamo? Il mio desiderio è portare la squadra a giocarsi i playoff: questo è l’obiettivo che mi renderebbe soddisfatto”.

Il prossimo impegno amichevole della Lumos sarà invece un’altra sfida non banale come il derby contro La T Tecnica Gema Montecatini al PalaSport ‘Sandro Pertini’ di Bardalone. Ma la pre-season è stata anche contraddistinta da nuovi ingressi nel pool di sponsor e dalla campagna abbonamenti per la nuova stagione. Tutti argomenti su cui il presidente David si è soffermato, specificato gli obiettivi suoi e del Club.

“In America non abbiamo derby, ma ci sono tante rivalità tra squadre. Sono le migliori partite dell’anno a livello di interesse ed emozioni, quindi non vedo l’ora di vivere questa amichevole contro Montecatini. Per quanto riguarda gli sponsor, il direttore generale Andrea Di Nino ha fatto un grande lavoro: sono contento di avere nuovi importanti ingressi tra i sostenitori del Club come nel caso di Dole. Siamo sempre alla ricerca di nuovi partner e facciamo molte riunioni per capire quali strategie adottare per attrarre sempre nuove risorse. Cosa mi aspetto dalla campagna abbonamenti? Siamo praticamente sugli stessi numeri dell’anno scorso: come per gli sponsor, non possiamo accontentarci e dobbiamo cercare di portare sempre più persone a vedere le nostre partite e a sostenerci. Spero di tornare a vedere le code che ci sono state al botteghino e fare un nuovo record”.

In una conferenza stampa assolutamente a 360 gradi il presidente David ha infine tracciato il proprio bilancio sull’esperienza da patron del Pistoia Basket e sulle sue aspettative intorno al progetto del Club, individuando diversi risvolti positivi emersi negli ultimi mesi.

“In questo momento, anche quando sono negli Stati Uniti, il mio pensiero e le mie azioni sono concentrate principalmente sul Pistoia Basket. Sono sempre alla ricerca di nuovi investitori e di persone a cui presentare il nostro progetto e renderlo sempre più attraente: anche durante quest’estate ho fatto molti incontri e conversazioni a riguardo. Insieme al direttore sportivo Sartori abbiamo promosso il brand alla Summer League, quindi in un contesto d’elite. In questa stagione, infine, sarò molto più presente qui e mi vedrete decisamente più spesso. Gli investimenti sul settore giovanile? Ho sempre pensato a Pistoia come ad un’operazione pluriennale e, grazie al lavoro fatto dal nostro diesse e alle collaborazioni con altre realtà del territorio, penso che il nostro progetto stia andando nella giusta direzione. La situazione economica del Club? Siamo arrivati ad un netto miglioramento e ad un’inversione di tendenza rispetto ad un anno fa: questo grazie al lavoro del nostro CFO Robert Reynolds e ad una serie di progetti collaterali che stiamo sviluppando adesso. Ci vorrà ancora del tempo, ma intanto abbiamo avuto un primo importante segnale di ripresa”.

Fonte: Pistoia Basket - Ufficio Stampa

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