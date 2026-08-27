Polo 0-6, Montespertoli al lavoro per salvare il cantiere: apertura a gennaio

Il Comune di Montespertoli chiude l’estate con un doppio traguardo sul fronte dei servizi per la prima infanzia. Da un lato, il 5 settembre, l’apertura del nuovo Polo Scolastico 0-11 “Maria e Angela Fresu” di Montagnana, con il nuovo nido “Margherita Hack”, porterà la copertura complessiva dei posti nido sul territorio al 40,92% dei bambini residenti nella fascia 0-3 anni, un dato superiore alla media nazionale. Dall’altro, l’Amministrazione sta superando le difficoltà legate alla crisi dell’impresa appaltatrice dei lavori del Polo 0-6 del capoluogo, confermando l’apertura della struttura nel corso dell’anno educatico 2026/2027.

Il Comune è infatti intervenuto direttamente per salvaguardare il cantiere e garantire il rispetto dei target previsti dal Pnrr. Tra luglio e agosto sono stati adottati oltre venti provvedimenti con cui l’Amministrazione si è sostituita all’impresa nel pagamento dei subappaltatori, consentendo così di superare la fase di difficoltà e assicurare la prosecuzione dei lavori.

Un intervento che, come ribadito dal sindaco Alessio Mugnaini, permette di confermare l’obiettivo: il Polo 0-6 del capoluogo aprirà nell’anno educativo 2026/2027, nonostante la crisi che ha coinvolto l’impresa incaricata dei lavori.

"Abbiamo riscontrato che l'impresa che ha l'appalto si trovava in condizioni di difficoltà: di fatto non era più presente in cantiere — spiega il sindaco Alessio Mugnaini —. Andavano invece avanti i subappalti autorizzati. Abbiamo perciò adottato una serie di atti per cui il Comune fa affidamento diretto alle ditte dei subappalti, di modo che vadano avanti e concludano l'opera. Ci siamo di fatto sostituiti, come Comune, all'impresa."

Sui tempi, il sindaco è netto: "A gennaio la scuola sarà pronta. Poi dovremo vedere se organizzare subito, nelle vacanze di Natale, il trasferimento dei bambini e del personale nel nuovo plesso." E sull'investimento: "Si tratta di 5,3 milioni di euro, di cui 3,6 per l'appalto che era in essere."

"Un ringraziamento particolare" - aggiunge il sindaco - "va anche al personale comunale coinvolto nella gestione dell'emergenza, che ha scelto di saltare le ferie estive per procedere nella risoluzione velocemente."

Nido, la copertura supera la media nazionale

Con l'apertura del nido "Margherita Hack", inserito nel nuovo Polo Scolastico 0-11 di Montagnana e già a pieno regime con le iscrizioni 2026/27 — 30 posti su 30 confermati ancora prima dell'apertura — l'offerta complessiva di posti nido a Montespertoli sale a 112 (60 al nido "Maria Grazia/L'Aquilone" nel capoluogo e 30 a Montagnana) più 22 posti del nido privato convenzionato "Paese dei Balocchi".

Considerando la flessibilità di accoglienza data dall'overbooking, la disponibilità arriva fino a 124 posti.

Rapportata ai 303 bambini residenti nella fascia 0-3 anni, l'offerta si traduce in una copertura tra il 36,96% (offerta base) e il 40,92% (con overbooking): un dato sopra la soglia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (33%) e sopra la media nazionale (31,6% secondo gli ultimi dati Istat), che si avvicina sensibilmente alla media della Toscana (41,8%), tra le regioni italiane con la copertura più alta.

Il potenziamento riguarda anche la qualità dell'offerta: i posti a tempo lungo sono quasi raddoppiati, da 28 a 54, mentre quelli dedicati ai bambini sotto i 12 mesi sono quasi triplicati, da 8 a 22. La lista d'attesa comunale, di conseguenza, è stata azzerata.

"Aver raggiunto il pieno delle iscrizioni ancora prima dell'apertura e soprattutto aver azzerato la lista d'attesa comunale significa che nessuna famiglia di Montespertoli dovrà più rinunciare al nido per mancanza di posti — dichiara l'assessora all'Istruzione Daniela Di Lorenzo —. Pensiamo soprattutto alle mamme: un posto al nido garantito vuol dire poter tornare al lavoro con serenità, senza dover scegliere tra la carriera e la cura dei propri figli. È una misura di conciliazione vita-lavoro concreta, non solo un annuncio."

"Montespertoli ha aderito da poco al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia, una scelta che conferma la direzione intrapresa: mettere le famiglie al centro delle politiche pubbliche — aggiunge il sindaco Mugnaini —. Continueremo di questo passo, aprendo nuovi servizi dedicati al sostegno della genitorialità e interrogandoci ogni giorno su cosa migliorare. L'alleanza tra famiglie e amministrazione comunale è solida e vogliamo farla crescere ancora."

Le famiglie interessate ai nuovi ambientamenti di gennaio, per i quali sarà possibile usufruire della misura "Nidi Gratis" della Regione Toscana, possono già prendere contatto con gli uffici comunali.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa