Restyling della segnaletica ai sentieri Cai a Carmignano

Un contributo di seimila euro a favore del Cai per il rifacimento completo della segnaletica sui sentieri comunali. La giunta, a rimborso parziale delle spese sostenute dalla sezione di Prato “Emilio Bertini” del Club alpino italiano, ha deciso di intervenire per sostenere il complessivo restyling della segnaletica, verticale ed orizzontale, sugli oltre 50 chilometri di tracciati collinari del Montalbano.

Il progetto, che sarà realizzato interamente dai volontari del Club alpino italiano, prevede la posa di 42 pali e 120 cartelli segnavia, più un tabellone informativo, sugli otto sentieri ufficiali che attraversano il territorio di Carmignano.

La nuova segnaletica sarà installata unitamente all'aggiornamento del Catasto nazionale dei sentieri ed all'integrazione nei sistemi informativi (Infomont e OpenStreetMap). Insieme al finanziamento, il Comune ha anche concesso il proprio patrocinio all’iniziativa del Cai.

«La concessione del contributo – spiega l’assessore al Turismo Dario di Giacomo – è in linea con le politiche comunali di cura e promozione dei valori paesaggistici e ambientali di Carmignano e di tutela delle sue tradizioni».

Di più, l’obiettivo dichiarato, enunciato dallo stesso Di Giacomo, «è dare vita all’effettiva partecipazione di cittadini e associazioni alle attività sociali del nostro territorio, sostenendo, come in questo caso del rifacimento della segnaletica sui sentieri gestiti dal Cai, gli interventi del mondo del volontariato».

I sentieri Cai, che si snodano lungo il profilo collinare del Montalbano, offrono cammini che si immergono tra boschi e oliveti, percorrono noti siti etruschi, incrociano borghi storici. I principali attraversano l’intero crinale del Montalbano, in un itinerario che, tra Carmignano, Poggio alla Malva e Artimino, tocca panorami suggestivi e zone di interesse archeologico come Prato Rosello; oppure si sviluppano sul percorso classico, ad anello, che da piazza San Michele, a Carmignano, passa per la Tenuta di Capezzana, la Torre dell’antico spedale medievale di Sant'Alluccio, Bacchereto e per altre zone panoramiche. Un insieme di incantevoli passeggiate ed escursioni, che si compone di gite naturalistiche, trekking storico-artistici, rotte enogastronomiche.