Rubinetti a secco a Impruneta e Greve, Publiacqua: "Problemi sulla linea elettrica"

In relazione ai ripetuti disservizi che si sono verificati in queste settimane nei Comuni di Greve in Chianti e Impruneta, con particolare riferimento alle località di Ugolino, Ferrone, Strada in Chianti, e Villa Caprera, si evidenzia come gli stessi siano riconducibili a problematiche determinatesi sulla linea elettrica, come già evidenziato dal gestore della rete di media e bassa tensione. Tali problematiche hanno impattato anche gli impianti che erogano il servizio idrico - in particolare quello di Capannuccia - determinando le mancanze d'acqua registrate.

In data odierna E-Distribuzione ha effettuato un lavoro che dovrebbe avere risolto le difficoltà riscontrate. Purtroppo, anche tale intervento si è ripercosso sull'alimentazione dell'impianto di Capannuccia, determinando così le mancanze d'acqua registrate nelle zone precedentemente richiamate. Le criticità odierne sono dovute ai ritardi nella rialimentazione elettrica riscontrati una volta che E-Distribuzione aveva concluso i lavori, ritardi non preventivati o preventivabili, che hanno causato lo svuotamento della rete e, conseguentemente, le mancanze d'acqua riscontrate dagli utenti.

Una volta ripartite le stazioni di pompaggio, si è verificato un blocco all'impianto di Capannuccia determinato essenzialmente dall'area entrata nella rete. L'ulteriore guasto ha determinato la necessità di un intervento successivo da parte dei tecnici di Publiacqua, prolungando così il disservizio. Al momento la pressione sta risalendo ed entro la prima serata il servizio dovrebbe rientrare nella normalità.

Ci scusiamo con i cittadini per le mancanze d'acqua registrate in questi giorni.

Fonte: Publiacqua - Ufficio Stampa