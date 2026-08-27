"Sanzioni per chi sfida il mare mosso": la proposta di Sib Confcommercio Pisa

La drammatica vicenda costata la vita al turista Luigi Fasano e all’assistente bagnanti Fabrizio Valente durante un estremo intervento di salvataggio, lascia l'intero comparto balneare sgomento e immerso nel più profondo dolore. «Siamo a piangere l’ennesima vittima di una tragedia del mare, un dramma che ci colpisce nell'anima come categoria e come cittadini», dichiara Fabrizio Fontani, Presidente del SIB (Sindacato Italiano Balneari) Confcommercio Pisa. «Siamo a lutto per l’ennesima perdita, un dolore profondo per il quale esprimiamo vicinanza e cordoglio alle famiglie coinvolte. Fabrizio Valente è stato un eroe che si è sacrificato a costo della sua stessa vita per portare a termine il proprio dovere, dopo essere già riuscito a mettere in salvo una persona. Un gesto di eccezionale generosità che tuttavia evidenzia una criticità che non possiamo più ignorare».

«Evidentemente qualcosa non funziona», prosegue Fontani. «Da molti anni siamo a chiedere agli organi competenti l'introduzione del divieto totale e assoluto di entrare in acqua in presenza di bandiera rossa. E chi contravviene a questa disposizione deve essere sanzionato. Dal punto di vista normativo, l'analisi delle vigenti disposizioni evidenzia uno squilibrio di fondo. Nella ordinanza della Capitaneria di Porto si trovano divieti, obblighi e prescrizioni che riguardano solo ed esclusivamente concessionari e bagnini. Al di là dello specifico e doloroso fatto di cronaca, resta una riflessione di carattere generale: le norme non contengono richiami espliciti alla responsabilità dei singoli bagnanti che, a prescindere dalle circostanze specifiche, scelgono in modo incosciente o in stato di alterazione di entrare in acqua con meteo avverso, mettendo così in grave pericolo la vita degli assistenti bagnanti e dei concessionari.»

“Siamo al fianco delle imprese e dei lavoratori balneari nel chiedere un tavolo di confronto con le Autorità competenti per rafforzare ulteriormente la collaborazione istituzionale che abbiamo con esse, proprio con l’obiettivo di garantire il massimo della sicurezza possibile fornendo al contempo agli operatori i più adeguati strumenti di tutela” – aggiunge il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

È per questo che il SIB Confcommercio Pisa rinnova l'appello per una revisione delle regole che renda la bandiera rossa un divieto di balneazione vincolante e sanzionabile, riequilibrando le Ordinanze marittime per tutelare concretamente la vita degli assistenti bagnanti di fronte all'altrui imprudenza.

«Il nostro vuole essere un appello pacato, accorato e costruttivo indirizzato alle Istituzioni», conclude il Presidente Fontani. «È un atto di responsabilità doveroso: la cultura della sicurezza in mare si costruisce solo se il rispetto delle regole riguarda tutti».

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa

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