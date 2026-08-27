Scomparsa di Vittorio Frescobaldi, il cordoglio di Confcommercio

Confcommercio Firenze si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vittorio Frescobaldi, figura di riferimento del mondo vitivinicolo toscano e italiano, morto all’età di 97 anni. Esponente della trentunesima generazione della storica famiglia fiorentina, ha dedicato gran parte della propria vita all’agricoltura e allo sviluppo dell’azienda di famiglia, contribuendo in maniera determinante alla crescita e all’affermazione internazionale del vino toscano.

"Con Vittorio Frescobaldi perdiamo uno dei grandi protagonisti della storia enogastronomica della nostra regione – afferma Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze-Arezzo – La storia della famiglia Frescobaldi è profondamente intrecciata con quella di Firenze e della Toscana. Attraverso il vino ha saputo portare nel mondo il nome, l’identità e il prestigio della nostra terra, accompagnando allo stesso tempo la crescita della ristorazione italiana. Vino e cibo sono parti inseparabili della nostra cultura dell’ospitalità e Vittorio Frescobaldi ne aveva compreso fino in fondo il valore".

Al ricordo dell’imprenditore Cursano affianca quello personale. «Ho avuto la fortuna di conoscere Vittorio e di incontrarlo in diverse occasioni dedicate al mondo del vino e della ristorazione. Era una persona distinta, elegante, un signore d’altri tempi, sempre molto attento e vicino al nostro settore. Confrontarsi con lui significava incontrare qualcuno che aveva piena consapevolezza del ruolo della ristorazione nel valorizzare il vino e, più in generale, le eccellenze del territorio. Per noi operatori era motivo di orgoglio poter collaborare con una realtà che ha contribuito così tanto alla reputazione della Toscana».

"Firenze e la Toscana devono molto a imprenditori come Vittorio Frescobaldi – conclude Aldo Cursano – che attraverso la qualità dei propri prodotti e una straordinaria capacità imprenditoriale hanno creato valore non soltanto per la propria azienda, ma per un intero sistema fatto di ristoratori, produttori, territori e accoglienza. A nome di Confcommercio Firenze e di tutto il nostro sistema associativo esprimo la più sincera vicinanza e gratitudine alla famiglia Frescobaldi e ai figli, ai quali ci stringiamo in questo momento di dolore".

Fonte: Confcommercio Firenze e Arezzo - Ufficio Stampa

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