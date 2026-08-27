Sesa, ricavi a 3,62 miliardi: dividendo in crescita del 33%

Sesa, società con sede a Empoli e attiva nei settori Technology, Digital Platform e Vertical Application, chiude l'esercizio al 30 aprile 2026 con ricavi consolidati per 3,62 miliardi di euro, in crescita del 7,9% rispetto al dato pro-forma dell'esercizio precedente. I risultati sono stati presentati all'assemblea ordinaria degli azionisti del 27 agosto, alla quale ha partecipato circa il 76% del capitale.

L'Ebitda ha raggiunto 260,4 milioni di euro, segnando un incremento dell'8,2% su base pro-forma, con un margine del 7,2%. L'utile netto adjusted di gruppo è invece salito a 106,1 milioni di euro, in aumento del 10,7% rispetto al dato pro-forma e del 13,3% rispetto ai valori reported.

L'assemblea ha approvato con circa il 99,9% del capitale intervenuto il bilancio d'esercizio della capogruppo. L'utile di Sesa S.p.A. è stato pari a 28,2 milioni di euro, in crescita del 21,5%. È stata deliberata la distribuzione di un dividendo di 1,33 euro per azione, con un incremento del 33% rispetto all'esercizio precedente. Il pagamento partirà dal 23 settembre, mentre lo stacco della cedola è previsto per il 21 settembre, con record date il 22 settembre.

Tra le altre decisioni dell'assemblea figura l'approvazione del Piano di Stock Grant 2027-2029, che prevede per i soggetti apicali il diritto a ricevere gratuitamente fino a 254.500 azioni ordinarie, comprese 20.750 azioni Extra Bonus. Di queste, fino a 141 mila sono riservate all'amministratore delegato e ai due vicepresidenti di Sesa, mentre 113.500 sono destinate ai tre amministratori delegati delle controllate Computer Gross, Var Group e Base Digitale Group.

Approvata anche, con circa il 99,7% del capitale intervenuto, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Il programma potrà riguardare fino al 10% del capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di 20 milioni di euro.

Il Consiglio di amministrazione ha dato immediatamente seguito alla delibera, approvando un primo programma di riacquisto di azioni proprie da 5 milioni di euro, con decorrenza dal 27 agosto al 31 ottobre 2026. L'operazione sarà eseguita attraverso Intermonte SIM, incaricata di operare in autonomia nel rispetto della normativa vigente.

Le azioni acquistate potranno essere utilizzate per operazioni con partner strategici, per sostenere la liquidità del titolo e nell'ambito dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. La società si riserva inoltre la possibilità di procedere con ulteriori programmi di acquisto entro il limite complessivo di 20 milioni di euro autorizzato dall'assemblea.

Sesa conferma infine l'impegno nell'attuazione del Piano Industriale 2027-2028. Al 30 aprile 2026 il gruppo contava 6.770 collaboratori e una presenza, oltre che in Italia, in Germania, Svizzera, Austria, Francia e Spagna.