Sollicciano, due agenti aggrediti. Uil: "Situazione fuori controllo"

Nuove aggressioni ai danni della polizia penitenziaria nel carcere fiorentino di Sollicciano. A denunciare gli ultimi episodi è la Uil Fp Polizia Penitenziaria, secondo cui due agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, ricevendo diversi giorni di prognosi.

In uno degli episodi, un detenuto sarebbe stato trovato in possesso di un telefono cellulare e, dopo aver trascorso un giorno in isolamento, al momento del rientro in sezione avrebbe colpito un agente con un pugno a un occhio.

Il segretario generale regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco, parla di una situazione ormai particolarmente critica. Secondo il sindacalista, il ripetersi delle aggressioni, insieme ai frequenti ritrovamenti di cellulari e sostanze stupefacenti e ai tentativi di evasione, dimostrerebbe come il sistema detentivo di Sollicciano sia ormai fuori controllo sotto il profilo della sicurezza e della capacità di comando.

Grieco esprime inoltre un giudizio negativo sulla gestione della nuova direzione del carcere, che a suo avviso, dopo diversi mesi, non sarebbe riuscita a imprimere il cambiamento necessario rispetto al passato né ad affrontare adeguatamente le problematiche della struttura.

Il sindacato torna poi sulle condizioni dell'edificio. Grieco riferisce di aver ricevuto segnalazioni secondo le quali le sezioni detentive quinta e sesta, recentemente interessate da lavori interni, imbiancatura e sostituzione degli infissi e destinate a riaprire a breve, si sarebbero già allagate in occasione delle prime piogge estive, con acqua proveniente dalle pareti.

Per il rappresentante della Uil sarebbe necessario fare chiarezza sulle responsabilità e sull'impiego delle risorse pubbliche destinate agli interventi. Problemi analoghi, sostiene, riguarderebbero anche il reparto femminile, dove non sarebbero ancora state risolte le infiltrazioni nonostante un appalto del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del valore di diversi milioni di euro.

Grieco ricorda infine che il sindacato aveva chiesto un incontro all'amministrazione penitenziaria per affrontare la situazione di Sollicciano dopo la chiusura di alcune sezioni disposta dalla procura di Firenze. Una richiesta che, secondo la Uil Fp Polizia Penitenziaria, fino a questo momento non avrebbe ricevuto risposta.

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