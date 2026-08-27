Torna la Biblioteca a Serravalle, Palazzo Leggenda amplia l'orario. Debutta il torneo di MarioKart!

Ritornano a partire da questo pomeriggio le attività di Palazzo Leggenda all'aperto con Un'Estate da Leggenda, il cartellone di attività estive ricominciate a pieno ritmo già questa settimana.

La Biblioteca a Serravalle riparte oggi, giovedì 27 agosto, con letture e laboratori, giochi e punto prestito dalle 17 alle 20, al fresco del Parco di Serravalle. L'evento si ripeterà anche nei giovedì del 3 e 10 settembre.

Ma Palazzo Leggenda torna con le attività anche nella sua sede di via Paladini. Un laboratorio al giorno già ripresi da mercoledì 26 agosto.

Venerdì 28 agosto alle 10.30, ci sarà il laboratorio 'Nessuno è più veloce del ghepardo - Dal libro al dare'. Il ghepardo è davvero l’animale più veloce al mondo? Realizza la tua lumachina con cui scendere in pista in una gara mozzafiato! Attività consigliata da 5 a 9 anni. Prenotazione consigliata

Si riparte a settembre con il nuovo orario di Palazzo Leggenda: dal 1 al 13 settembre da martedì a sabato 9.00-13.00.

E non mancano le attività: mercoledì 2 settembre alle 10.30 torna Una Torre di Storie. Prima di riprendere il ritmo di tutti i giorni, vieni in biblioteca e regalati una mattina di storie meravigliose! Da 3 a 7 anni.

Invece giovedì 3 settembre, alle 10.30, attività per i più grandicelli e le più grandicelle con 'Pronti, partenza... MarioKart! #CreativitàGiocando'. A Palazzo Leggenda i motori e le Nintendo DS sono accesi più che mai per il primo torneo di MarioKart! L’importante non è arrivare primi, ma stare insieme sulla pista del divertimento e dell’allegria! Da 8 a 12 anni. Prenotazione obbligatoria

Ultima attività della settimana venerdì 4 settembre ore 10.30 con i Baby M-Assaggi di Nato per Leggere a Palazzo Leggenda. Pronti a ripartire? Non perdetevi tante storie da ascoltare, cantare e mimare. Tra albi illustrati, filastrocche e tante risate, ogni pagina diventa un’avventura! Da 18 a 36 mesi. Prenotazione consigliata

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa