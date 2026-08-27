Torna la Notte Bianca a Lucca: musica e buon cibo in piazza San Francesco

“E la luna bussò”: musica dal vivo, socialità e buon cibo accendono la notte bianca di piazza San Francesco. Una piazza che produce cultura, propone musica dal vivo, crea aggregazione e promuove un modo diverso di vivere il centro storico, fondato sulla qualità delle relazioni e del cibo. È questo lo spirito della Notte bianca di piazza San Francesco, in programma sabato 29 agosto, dalle 19 alle 2.

L’iniziativa, promossa da Osti di San Francesco con Comitato popolare di piazza San Francesco e Fermento, torna anche per il 2026 con l’obiettivo di riaffermare la centralità di uno dei luoghi più vivi e identitari della città: non un semplice spazio da attraversare, ma una piazza da abitare, capace di mettere insieme attività commerciali, associazioni, residenti, cittadini e visitatori.

Al centro della serata ci saranno la musica e la convivialità. Dalle 19 alle 22 la selezione musicale sarà affidata a Twominutesturkish, al secolo Francesco Sala. Alle 22 spazio al concerto dal vivo della Rick Hutton Band, che scalderà i cuori e gli animi con un rock travolgente. Dalla mezzanotte e fino alle 2 toccherà ai The Cherries, dal collettivo Disastro Libero di Livorno, a far ballare la piazza.

Per tutta la serata sarà inoltre possibile mangiare al banco degli Osti di San Francesco – Mecenate, La Dritta, Bonny Pizza, Lo Stellario e Marameo – con proposte pensate per valorizzare il cibo buono, la qualità e il piacere dello stare insieme. Un’impostazione riconosciuta anche dal patrocinio di Slow Food, che rafforza l’attenzione dell’iniziativa verso una proposta gastronomica consapevole, legata alla convivialità e alla cultura del territorio. E verso la mezzanotte ci saranno i bomboloni!

Piazza San Francesco conferma così la propria vocazione di grande spazio pubblico della città: una piazza che fa musica, promuove cultura e occasioni di incontro, costruisce comunità e sostiene le attività che ogni giorno contribuiscono a mantenerla viva.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Lucca, di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Slow Food.

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