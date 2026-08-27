Tornano balneabili quasi tutti gli arenili di Livorno

ARPAT ha comunicato al Comune di Livorno, gli esiti degli ultimi campionamenti predisposti lungo il litorale cittadino.

I risultati sono tuttora sfavorevoli per due sole aree di balneazione: “Ardenza Sud” limitatamente al tratto che va da cento metri a nord fino a cento metri a sud rispetto alla Scalinata di Antignano, e “Rio Banditella”, limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la Spiaggia del Sale.

Per queste due aree viene mantenuto il divieto temporaneo di balneazione, disposto nei giorni scorsi dal Comune in via preventiva a tutela della salute pubblica (in base all’ordinanza gestionale n. 128/2024), dopo la segnalazione da parte di ASA dell'attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena a seguito dei forti temporali.

Hanno dato esito favorevole alla balneazione, invece, le analisi riguardanti le altre tre aree che erano rimaste ancora interdette, e cioè “Bellana”, “Terrazza Mascagni” e “Accademia Sud”.

Tornano dunque balneabili tutti gli arenili livornesi, tranne lo specchio d’acqua intorno alla Scalinata d’Antignano e la Spiaggia del Sale, fino a quando anche per queste due spiagge i campionamenti di ARPAT non daranno esito favorevole.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

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