Tredici medaglie per la Toscana ai Giochi del Mediterraneo

La Toscana si ritaglia un ruolo di primo piano ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. A metà della manifestazione sono già 13 le medaglie conquistate dagli atleti toscani: cinque ori, quattro argenti e altrettanti bronzi. Un bottino che, considerando la Toscana come una rappresentativa a sé, la collocherebbe su livelli paragonabili a quelli raggiunti finora da nazioni come Spagna e Portogallo.

A celebrare i risultati è stato il presidente della Regione Eugenio Giani, che si è congratulato con gli atleti e le atlete protagonisti delle competizioni. Il governatore ha sottolineato come i successi siano il risultato di talento, impegno e sacrificio e rappresentino un motivo di orgoglio per l'intera Toscana, ricordando inoltre che la manifestazione non è ancora terminata.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Sara Bongini di Bagno a Ripoli nello skeet femminile del tiro a volo, Lisa Angiolini di Siena nei 200 e nei 50 metri rana, Tommaso Dati di Camaiore nella prova in linea maschile di ciclismo su strada e Sara Franceschi di Livorno nei 200 metri misti.

Quattro invece gli argenti. Bianca Nannucci di Prato ha ottenuto il secondo posto nei 400 metri stile libero, mentre Lisa Angiolini ha aggiunto al suo bottino personale l'argento nei 100 metri rana. Secondo gradino del podio anche per la fiorentina Anna Chiara Mascolo nei 200 metri stile libero e per Anna Leonardi di Piombino nei 200 metri superficie del nuoto pinnato.

Completano il medagliere provvisorio quattro bronzi: Azzurra Sbaragli di Bagno a Ripoli nei 1500 metri stile libero, Irene Mati di Borgo San Lorenzo nei 50 metri rana, Giulio Lombardi di Livorno nel fioretto individuale maschile e Irene Bertini di Pisa nel fioretto individuale femminile.

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