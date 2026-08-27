Tricolore Motocross Junior: 200 giovani piloti a Ponte a Egola

Il grande motocross giovanile italiano torna protagonista in Toscana. Il Crossodromo Santa Barbara di Ponte a Egola, nel territorio comunale di San Miniato, si prepara ad accogliere la prima Finale del Campionato Italiano Motocross Junior 2026 con tutte le classi 65, 85 e 125, uno degli appuntamenti più attesi e significativi dell’intera stagione nazionale.

Sono attesi circa 200 piloti provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi su uno degli impianti storici del motocross toscano e nazionale in un fine settimana destinato a rappresentare un passaggio fondamentale nella corsa ai titoli italiani.

L’organizzazione è stata affidata al Moto Club Pellicorse, guidato dal presidente Giorgio Sardi, in stretta collaborazione con Off Road Pro Racing, promoter del campionato.

Per il territorio del comprensorio del Cuoio, e in particolare per San Miniato e Ponte a Egola, l’evento rappresenta non soltanto un appuntamento sportivo di primo piano, ma anche un’importante occasione di promozione e valorizzazione del territorio attraverso una disciplina capace di richiamare piloti, team, famiglie, tecnici e appassionati da numerose regioni italiane.

Il meglio del motocross giovanile italiano al Santa Barbara.

Il Campionato Italiano Motocross Junior costituisce uno dei principali percorsi tecnici e agonistici dedicati alla crescita dei giovani talenti del motocross nazionale.

Il format, consolidato negli anni, prevede una prima fase articolata attraverso selettive territoriali, seguita dagli appuntamenti nazionali nei quali i migliori piloti delle diverse aree geografiche si confrontano direttamente per i titoli italiani.

Un percorso che svolge un ruolo centrale nella formazione sportiva degli atleti più giovani, permettendo loro di maturare esperienza in gara e di sviluppare progressivamente capacità tecniche, preparazione atletica e gestione della competizione.

Nel corso degli anni, il Campionato Italiano Junior si è inoltre confermato come uno dei principali punti di osservazione per team e addetti ai lavori, accompagnando la crescita di numerosi piloti successivamente approdati alle categorie superiori e alle competizioni internazionali.

La prova di Ponte a Egola assume quindi un peso particolarmente rilevante nel cammino verso l’assegnazione dei titoli 2026.

Dopo le selezioni disputate nei mesi precedenti, l’appuntamento toscano metterà contemporaneamente a confronto i protagonisti delle categorie 65, 85 e 125, cominciando a definire in maniera ancora più precisa i valori in campo.

Un ritorno importante dopo l’appuntamento di giugno.

Per alcuni dei protagonisti del Campionato Italiano Junior non sarà il primo confronto stagionale con il tracciato di Ponte a Egola.

Il Santa Barbara aveva infatti già ospitato nel mese di giugno un importante appuntamento del calendario giovanile nazionale, con la Coppa Italia Debuttanti, la Semifinale Cadetti e la prima Finale dedicata alle categorie 85 Junior e 85 Senior.

Una sorta di anticipazione dell’intenso confronto nazionale che ora tornerà sul tracciato sanminiatese coinvolgendo l’intero panorama delle categorie Junior.

La nuova prova rappresenterà quindi un passaggio decisivo soprattutto per iniziare a consolidare i punteggi necessari nella corsa ai diversi titoli italiani in palio.

Il Santa Barbara pronto a mettere alla prova i migliori giovani atleti d’Italia.

Impianto dalla lunga tradizione, il Crossodromo Santa Barbara rappresenta una delle realtà più conosciute del motocross toscano.

Le caratteristiche del tracciato richiedono completezza tecnica, precisione, velocità e capacità di interpretare l’evoluzione del terreno durante le manche. Partenze, scelta delle traiettorie, ritmo e gestione degli errori potranno risultare determinanti in un appuntamento nel quale ogni punto comincerà ad assumere un peso sempre maggiore.

Sarà quindi un banco di prova particolarmente significativo per i migliori giovani piloti emersi dalle differenti selettive territoriali, chiamati ora a misurarsi direttamente con avversari provenienti da tutta Italia.

Per il Moto Club Pellicorse si tratta inoltre dell’ennesima conferma della capacità del sodalizio sanminiatese di ospitare manifestazioni motociclistiche di rilievo nazionale.

Il lavoro portato avanti dal club e dai suoi collaboratori testimonia il profondo legame con il Santa Barbara e con una disciplina che da decenni rappresenta una componente importante della tradizione sportiva del territorio.

85 Junior: Gaia al comando, Tripodi e Della Casa inseguono.

Nella categoria 85 Junior, la classifica maturata dopo il precedente appuntamento di Ponte a Egola vede al comando Riccardo Gaia, in sella alla KTM, con 470 punti.

Alle sue spalle si trova Luca Tripodi, secondo con 350 punti, mentre Tommaso Della Casa, su Husqvarna, occupa la terza posizione a sole dieci lunghezze di distanza, con 340 punti.

Una situazione che lascia aperta la battaglia alle spalle del leader e rende particolarmente interessante il nuovo confronto sul tracciato toscano.

85 Senior: Riganti leader davanti a Moro.

Nella 85 Senior è invece il lombardo Pietro Riganti, su Husqvarna, a presentarsi al comando della classifica con 470 punti.

Seconda posizione per Francesco Moro, portacolori KTM, con 430 punti.

Alle loro spalle la situazione è ancora più equilibrata: Antony Montoneri e Patrick Manfredotti, entrambi su KTM, occupano la terza posizione a pari merito con 400 punti.

Numeri che lasciano presagire un confronto particolarmente serrato nelle prossime prove, con margini ancora ridotti e numerosi punti a disposizione.

Prosegue anche il Challenge Yamaha Blu Cru.

Parallelamente alla corsa per i titoli italiani continua anche lo spettacolare Challenge Yamaha Blu Cru, dedicato ai piloti impegnati con motociclette della Casa dei tre diapason.

Il sistema di classifica, attraverso un coefficiente specifico, assegna punti fin dalle prove selettive ai conduttori Yamaha, contribuendo a costruire una graduatoria destinata a diventare sempre più significativa con l’avanzare della stagione.

Anche sotto questo profilo, la prova di Ponte a Egola rappresenterà quindi un appuntamento importante per iniziare a delineare con maggiore precisione i valori in vista della fase conclusiva del campionato.

Sport, giovani e territorio.

L’arrivo di oltre 200 giovani piloti da tutta Italia conferma la rilevanza nazionale dell’appuntamento e il ruolo che il motocross continua a rivestire nel territorio sanminiatese.

Accanto all’aspetto agonistico, il Campionato Italiano Junior rappresenta infatti soprattutto un grande movimento sportivo giovanile, nel quale moto club, famiglie, team e tecnici accompagnano la crescita dei piloti fin dalle categorie di ingresso.

Il Santa Barbara di Ponte a Egola è pronto così a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva. Al centro del fine settimana ci saranno i giovani talenti del motocross italiano: alcuni già protagonisti delle classifiche nazionali, altri ancora all’inizio del proprio percorso, ma tutti accomunati dallo stesso obiettivo di conquistare sul campo un posto tra i migliori d’Italia.

Moto Club Pellicorse e Off Road Pro Racing sono pronti ad accogliere a Ponte a Egola uno degli appuntamenti più importanti del Campionato Italiano Motocross Junior 2026.

Programma dei due giorni

Sabato 29 agosto

10:00 - 12:20 Prove Ufficiali 125, Senior, Junior, Cadetti

13:30 - 16:30 Qualifiche 125, Senior, Junior, Cadetti

17:00 - 18:20 1a Corsa 125, Senior B, Cadetti

Domenica 30 agosto

08:20 Warm Up + 2a Corsa 125 Gruppo B (15' + 2 Giri)

09:05 Warm Up + 2a Corsa Senior Gruppo B (12' + 2 Giri)

09:45 Warm Up + 1a Corsa Junior (15' + 2 Giri)

10:30 Warm Up + 2a Corsa Cadetti (12' + 2 Giri)

11:30 Warm Up + 1a Corsa 125 Gruppo A (20' + 2 Giri)

12:25 Warm Up + 1a Corsa Senior Gruppo A (20' + 2 Giri)

14:00 2a Corsa 125 Gruppo A (25' + 2 Giri)

14:35 2a Corsa Senior Gruppo A (20' + 2 Giri)

15:25 2a Corsa Junior (15' + 2 Giri)

Fonte: Ufficio Stampa

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