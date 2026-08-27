UniSi, parte la Scuola estiva di Orientamento

Ha preso il via la Scuola estiva di Orientamento dell’Università di Siena.

Oltre 70 studentesse e studenti delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia, stanno partecipando a Siena all’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario e il Comune di Siena.

Le studentesse e gli studenti, che sono stati salutati il 26 agosto nella sede universitaria “Mattioli” dal professor Federico Pulselli, Delegato all’Orientamento, stanno prendendo parte in questi giorni alle attività programmate, che si protrarranno fino a sabato 29 agosto, nelle varie strutture didattiche dell’Ateneo.

Ottimo il riscontro ottenuto dalla Scuola estiva, con partecipanti provenienti da tutta Italia.

Accanto alla significativa presenza di ragazze e ragazzi toscani, sono numerose le adesioni dalle altre regioni, a conferma dell’interesse diffuso per l’iniziativa e per l'Università di Siena come possibile destinazione.

La Scuola offre una vera full immersion nella vita universitaria, con attività di orientamento disciplinare, lezioni, workshop, laboratori ed esercitazioni organizzati dall’Ufficio Orientamento in collaborazione con i Dipartimenti dell’Ateneo.

Le attività sulle aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo sono arricchite da iniziative pomeridiane e serali dedicate alla conoscenza della città, all’incontro e alla socializzazione tra i partecipanti. Il programma comprende infatti momenti dedicati alla scoperta di Siena e del suo patrimonio storico e artistico, con una passeggiata nel centro storico e una visita esclusiva al Palazzo Pubblico, grazie al Comune di Siena.

Grazie alla collaborazione con l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario, ragazze e ragazzi sono ospitati nella residenza universitaria Mattioli, vivendo così anche un’esperienza di socialità e condivisione.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

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