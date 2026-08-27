Vandalizzati i giochi al parco di Serravalle: danni per 10mila euro

Cronaca Empoli
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Distrutti tre giochi e una staccionata in pochi giorni. Lo sfogo del sindaco: "Sono beni di tutti, anche di chi spacca. Serve rispetto"

Tre giochi pubblici danneggiati in una settimana e una staccionata, rifatta pochi mesi fa, nuovamente vandalizzata. È quanto segnalato dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, in un post sui social dedicato alla situazione del parco di Serravalle.

Gli atti vandalici avrebbero interessato appunto diversi elementi del parco. La staccionata del lago sarebbe stata spaccata e alcune stecche sarebbero state lanciate nell'acqua. Anche i giochi per bambini sono stati danneggiati.

Il Comune è intervenuto nei giorni scorsi per mettere in sicurezza le strutture, ma, spiega ancora Mantellassi, alcune delle transenne collocate per delimitare i giochi sarebbero state spostate: "Non riusciremo in questa settimana a risistemare tutto, dalla prossima arriveranno i giochi nuovi in sostituzione", ha scritto il sindaco.

La sostituzione delle strutture danneggiate comporterà una spesa per le casse comunali stimata in circa 10mila euro. Un costo che, sottolinea Mantellassi, ricadrà sulla collettività: "Sono beni di tutti. Sono soldi di tutti. Anche di chi spacca. Noi investiamo un sacco di soldi pubblici sui parchi e sui giochi per i bambini, ma serve rispetto da parte di tutti", ha affermato.

I nuovi giochi dovrebbero arrivare a partire dalla prossima settimana, mentre proseguiranno gli interventi necessari per ripristinare le strutture danneggiate nel parco.

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