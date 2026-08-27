Viola i domiciliari più volte, arrestato

I carabinieri di Stagno (Collesalvetti) hanno eseguito nei confronti di un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, un provvedimento del Tribunale di Livorno che dispone la sospensione della detenzione domiciliare e l’immediato trasferimento in carcere.
Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni degli obblighi imposti all’uomo, tra cui l’assenza dall’abitazione durante due recenti controlli dei Carabinieri. Le violazioni, segnalate all’Autorità Giudiziaria, hanno portato alla sostituzione della misura con la custodia in carcere.
A suo carico risultano contestazioni per tentata rapina, resistenza, lesioni aggravate, porto illegale di armi od oggetti atti a offendere ed evasione. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale di Livorno.
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