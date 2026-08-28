Al via il 1° settembre il semestre aperto per 1.746 studenti

Scuola e Università Pisa
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Salgono a 488 i posti tra Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, unico corso in Toscana. Il rettore Zucchi darà il benvenuto al Polo Piagge

Prenderanno il via martedì 1° settembre all’Università di Pisa le lezioni del semestre aperto per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Gli iscritti per l’anno accademico 2026/2027 sono complessivamente 1.746: 1.322 hanno scelto Medicina, 333 Veterinaria e 91 Odontoiatria. Le lezioni si svolgeranno al Polo Piagge e al Polo Porta Nuova, studentesse e studenti saranno accolti dal saluto del rettore dell’Ateneo pisano Riccardo Zucchi.

Sono intanto aumentati i posti disponibili nei tre corsi di laurea, che passano complessivamente dai 468 del 2025 agli attuali 488. Per Medicina salgono da 369 a 380 e per Veterinaria da 69 a 78, mentre restano confermati i 30 posti di Odontoiatria. Pisa è inoltre l’unico ateneo della Toscana nel quale è possibile accedere al corso di laurea in Medicina veterinaria.

Le lezioni proseguiranno fino al 30 novembre e saranno affiancate da esercitazioni, approfondimenti e simulazioni delle prove d’esame con relative correzioni. Anche quest’anno l’Università di Pisa garantirà la possibilità di seguire i corsi sia in presenza sia a distanza. Le registrazioni saranno rese disponibili a tutte le persone iscritte e ci sarà inoltre la possibilità di utilizzare il materiale didattico e le registrazioni delle lezioni dello scorso anno.

I due appelli d’esame si svolgeranno il 10 dicembre 2026 e l’11 gennaio 2027. I crediti formativi acquisiti durante il semestre aperto potranno essere utilizzati nei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, essere riconosciuti integralmente nei corsi affini previsti dalla normativa oppure valutati ai fini della prosecuzione degli studi in altri corsi dell’Università di Pisa.

Info sul semestre aperto a Unipi

Fonte: Ufficio stampa Università di Pisa

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